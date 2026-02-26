El gran desenlace de Outlander: Disney+ confirma fecha para la última temporada

La saga de los Fraser se prepara para decir adiós después de más de diez años en pantalla: Outlander, la serie basada en las novelas de Diana Gabaldon, estrenará su octava y última temporada el 7 de marzo de 2026 en Latinoamérica a través de Disney+.

El plan de lanzamiento incluye los dos primeros episodios ese día, seguidos por un capítulo nuevo cada sábado, en un formato que busca mantener viva la expectativa del público semana a semana.

Las siete temporadas anteriores continuarán disponibles en la plataforma, lo que permitirá a los fans ponerse al día o revivir la historia completa antes del cierre definitivo.

En esta última entrega, la narrativa comienza tras los hechos que cerraron la temporada siete: Jamie deja el Ejército Continental y regresa a un Fraser’s Ridge transformado. Allí, junto a Claire, deberá afrontar las consecuencias de la guerra mientras surgen nuevas tensiones familiares y amenazas externas.

La temporada final toma como base el noveno libro de la saga, Cuenta a las abejas que me fui, aunque también incorporará elementos del décimo volumen aún no publicado, ofreciendo un desenlace con material inédito para los seguidores más fieles.