El gran desenlace de Outlander: Disney+ confirma fecha para la última temporada

La historia de amor entre Claire y Jamie Fraser llega a su capítulo final tras más de una década en pantalla. La octava entrega marca el cierre.

La saga de los Fraser se prepara para decir adiós después de más de diez años en pantalla: Outlander, la serie basada en las novelas de Diana Gabaldon, estrenará su octava y última temporada el 7 de marzo de 2026 en Latinoamérica a través de Disney+.

El plan de lanzamiento incluye los dos primeros episodios ese día, seguidos por un capítulo nuevo cada sábado, en un formato que busca mantener viva la expectativa del público semana a semana.

Las siete temporadas anteriores continuarán disponibles en la plataforma, lo que permitirá a los fans ponerse al día o revivir la historia completa antes del cierre definitivo.

En esta última entrega, la narrativa comienza tras los hechos que cerraron la temporada siete: Jamie deja el Ejército Continental y regresa a un Fraser’s Ridge transformado. Allí, junto a Claire, deberá afrontar las consecuencias de la guerra mientras surgen nuevas tensiones familiares y amenazas externas.

La temporada final toma como base el noveno libro de la saga, Cuenta a las abejas que me fui, aunque también incorporará elementos del décimo volumen aún no publicado, ofreciendo un desenlace con material inédito para los seguidores más fieles.

