El golf mendocino dice presente en el Campeonato Argentino Interclubes: el Club de Campo busca dejar su marca

El golf mendocino tiene representantes en una de las grandes citas del calendario nacional. El Club de Campo Mendoza participa de los Campeonatos Interclubes 2026, que se desarrollan del 22 al 25 de octubre en el San Isidro Golf Club, en la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita de la Asociación Argentina de Golf (AAG).

La institución mendocina viajó con una delegación de ocho jugadores: Alejandro Marsano, Nicolás Ramazzi, Agustín Hernández, Constantino D’Ascanio, Pablo Bernal, Andrés Benenati, Esteban Gramblicka y Pablo Cabrerizo, quien además se desempeña como capitán. El grupo está acompañado por Ignacio Barrancos y Matías Fraguas.

Una camiseta, un equipo

No se trata de una competencia individual más. En los Interclubes, cada golpe forma parte de un esfuerzo compartido y el resultado se vive como equipo. La camiseta del club, la confianza entre compañeros y la capacidad de responder en los momentos decisivos cobran una importancia especial.

Una cita de jerarquía nacional

El escenario también está a la altura de la ocasión. El San Isidro Golf Club recibe esta semana las competencias masculinas de Primera División —Campeonato Argentino Interclubes— y de División Intermedia —Campeonato Nacional Interclubes—, con instituciones de distintas provincias y una exigencia deportiva de primer nivel.

Para el Club de Campo Mendoza, estar presente significa llevar el nombre de la provincia a una competencia nacional y fortalecer una tradición deportiva que se construye tanto en los entrenamientos cotidianos como en las grandes citas del calendario.

El desafío mendocino

Con el campeonato todavía en desarrollo, el desafío es competir con regularidad, sostener el espíritu de equipo y buscar el mejor desempeño posible frente a rivales de todo el país. Los resultados y las posiciones oficiales se actualizan en el sitio de la AAG.

Más allá de la clasificación final, hay algo que ya merece destacarse: ocho golfistas del Club de Campo Mendoza están defendiendo los colores de su institución y representando al deporte mendocino en el escenario nacional.