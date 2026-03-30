El Gobierno ya aprobó 13 proyectos RIGI en ocho provincias: cuál le tocó a Mendoza

El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, confirmó la incorporación de un nuevo actor estratégico al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la expansión del proyecto de litio Fénix, operado por la compañía Rio Tinto en la provincia de Catamarca. Con este anuncio, el esquema diseñado por el Gobierno para captar divisas y dinamizar sectores clave ya suma 13 iniciativas ratificadas.

Un horizonte de US$30.000 millones

Hasta la fecha, los compromisos de inversión bajo este régimen totalizan US$18.351 millones. Sin embargo, el techo está lejos de alcanzarse. El comité evaluador analiza actualmente una cartera de aproximadamente 40 propuestas, entre las que destacan tres desarrollos petroleros de gran envergadura que aportarían entre US$8.000 y US$10.000 millones adicionales.

Mapa del RIGI: ¿Dónde están las inversiones aprobadas?

En el caso de Mendoza, se trata del Parque solar de YPF Luz: con una inversión de US$211 millones, prevé la creación de un parque solar fotovoltaico Las Heras. Apunta a generar una capacidad instalada de 305 megavatios. En diciembre, recibió la habilitación de Cammesa y ya genera 100 MW de energía renovable. Se estima que quedará terminado en este primer semestre de 2026.

La distribución geográfica de los proyectos muestra un alcance federal, con fuerte presencia en el norte minero y la Patagonia energética.