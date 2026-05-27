El Gobierno y el Banco Nación anuncian líneas de créditos para pymes

El Gobierno, a través del Ministerio de Producción, presentó una nueva línea de financiamiento destinada a pequeñas y medianas empresas de la provincia, en articulación con el Banco Nación. La herramienta, denominada “Financiamiento Pellegrini Mi Banco para Pymes”, fue lanzada en el marco del 135° aniversario de la entidad bancaria y apunta a fortalecer el entramado productivo mendocino mediante mejores condiciones de acceso al crédito.

La propuesta está orientada a PyMEs de todos los sectores productivos que desarrollen actividades en Mendoza, ya sea bajo forma societaria o unipersonal. Para acceder al financiamiento, las empresas deberán estar adheridas a BNA+ Empresas y cumplir con los requisitos de reciprocidad establecidos por el banco.

La línea está destinada exclusivamente a capital de trabajo y contempla créditos en pesos, con un plazo de hasta 12 meses y un monto máximo de hasta 300 millones de pesos por empresa. El desembolso será único, bajo sistema de amortización alemán y sin período de gracia. Uno de los principales atractivos es la tasa fija preferencial del 23% nominal anual, considerada competitiva en el actual contexto económico.

Además, el programa contará con una partida global de 100 mil millones de pesos destinada exclusivamente a cubrir las necesidades financieras de las PyMEs.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó la importancia de esta herramienta para el sector privado mendocino y aseguró que el acceso al financiamiento resulta clave para sostener la actividad económica. Según expresó, la obtención de una línea con tasa preferencial representa “una oportunidad muy importante para las empresas mendocinas”.

El funcionario remarcó además que el objetivo del Gobierno provincial es continuar impulsando medidas que favorezcan la inversión, el empleo y la competitividad. En ese sentido, subrayó el trabajo conjunto entre el Estado y el sistema financiero como una vía para generar herramientas concretas de crecimiento económico.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el desarrollo productivo de Mendoza mediante políticas públicas que amplíen el acceso al crédito y mejoren las condiciones para el crecimiento empresarial.