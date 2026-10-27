El Gobierno suspendió 21.000 pensiones y da 30 días para presentar documentación

El Gobierno nacional mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y otorgará a sus titulares un plazo de 30 días hábiles para presentar documentación que permita evaluar la continuidad de las prestaciones. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de estos beneficios ante la falta de información médica y socioeconómica suficiente.

Las personas alcanzadas podrán presentar certificados médicos, documentación socioeconómica, explicaciones sobre su inasistencia a las auditorías y otros antecedentes relevantes. Los trámites podrán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, de acuerdo con las indicaciones que establezca el organismo. Desde el Ejecutivo aclararon que la suspensión no implica que se haya determinado que los beneficiarios carecen de una incapacidad laboral, sino que se busca verificar si cumplen con las condiciones exigidas.

Durante el anuncio, Ravier señaló que el cruce de bases de datos oficiales permitió identificar situaciones patrimoniales que, según el Gobierno, requieren una revisión. Entre los casos mencionados, indicó que 38 titulares poseen dos o más vehículos, 26 tienen dos o más propiedades y 40 registran al menos un inmueble de más de una hectárea. También mencionó a una persona que figura como titular de un avión. No obstante, la existencia de bienes a nombre de un beneficiario no demuestra por sí sola la comisión de un fraude ni determina automáticamente la incompatibilidad con la prestación.

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y que carecen de recursos suficientes para subsistir. Según explicó el vocero presidencial, el acceso al beneficio no depende únicamente de tener una discapacidad o contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), sino también de cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Una vez presentada la documentación, las autoridades deberán evaluar cada situación para determinar si corresponde mantener o no la prestación.