El Gobierno renovó un megacontrato para asegurar a los empleados públicos

El gobierno formalizó un acuerdo mediante contratación directa con la empresa Provincia ART SA para asegurar la cobertura de Riesgos del Trabajo (ART) para la totalidad de sus empleados públicos. Se trata de la renovación del contrato más cuantioso de la administración provincial, que implica una erogación superior a los 93 mil millones de pesos para los próximos dos años.

A través del Decreto N.º 2001, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo sancionó la contratación directa con Provincia ART SA por un período de dos años, con la posibilidad de extenderlo por un año adicional, según señala diario MDZ.

La compañía aseguradora será la encargada de proveer el servicio de ART al personal de la Administración Pública Central, así como a los Entes Descentralizados y Autárquicos que decidan sumarse al convenio. Además, la cobertura se extenderá a los miembros de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia.

Provincia ART SA ya venía prestando este servicio, cuyo contrato anterior finalizó el 30 de septiembre. Por tal motivo, el Ejecutivo mendocino optó por un proceso de contratación directa para renovar el vínculo con la misma aseguradora.

El monto total que el Gobierno provincial destinará a este contrato, el más oneroso del Estado mendocino, asciende a $93.769.248.340 por los dos años, contados a partir del 1 de octubre de 2025. Los desembolsos se desglosan de la siguiente manera: $12.622.783.430 en 2025, $46.884.624.170 en 2026, y un total de $34.261.840.739 para el año 2027.

El decreto, rubricado por el gobernador Cornejo y los ministros de Hacienda, Víctor Fayad, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, detalla el proceso que condujo a la selección de Provincia ART SA para ofrecer la cobertura a los trabajadores estatales.

Se recabaron cotizaciones de referencia de cuatro aseguradoras: Experta ART, Federación Patronal Seguros SAU, Prevención ART SA y Provincia ART SA. Esta última presentó la oferta con la alícuota más baja para obtener el contrato, incluso menor a la que estaba vigente.

El decreto señala que “Provincia ART SA ha ofertado una disminución de su alícuota vigente, llevándola del 2,72% al 2,45%, lo que representa una reducción del 9,93%”. Adicionalmente, la empresa “ha ofrecido una reducción de 20.000 días en concepto de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) no reclamables”.

Entre otros puntos destacados, se menciona que se mantendrá el mecanismo donde el Gobierno de Mendoza realiza el pago de la ILT por cuenta y orden de la ART, lo cual evita perjuicios para el empleado en la recepción de las prestaciones dinerarias mensuales. La conveniencia de la oferta de Provincia ART SA también se fundamenta en la ausencia de un cambio de prestadora del servicio.

El Gobierno provincial subrayó que la aplicación de la nueva alícuota del 2,45% resultará en un ahorro presupuestario anual estimado de $4.478.736.068.