El Gobierno renovó la concesión de un pozo petrolero en Tupungato por diez años más

En las últimas horas, el Gobierno de Mendoza emitió un decreto en el que se confirmó la prórroga de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área Refugio Tupungato a la empresa petrolera El Trébol S.A por un plazo de 10 años. Decisión que llega basada en una evaluación técnica y económica que garantiza una inversión superior.

Y es que, el punto central de este acuerdo radica en la propuesta de inversión superior a los 11 millones de dólares que presentó la empresa para la prórroga. “El promedio anual a invertir durante el periodo de prórroga es superior al promedio anual invertido durante los últimos años […] lo que implica que la inversión propuesta para el desarrollo del área durante el periodo de prórroga es razonable”, reza el decreto.

Esta importante inyección de capital llega dirigida a proyectos de recuperación secundaria, a una técnica compleja y de alto riesgo para extraer reservas no convencionales. Todo con el beneficio crucial de la reducción al 50% de la alícuota de regalías, pasando del 16% al 8%.

Siendo aplicado solamente a la producción incremental que se genere en ese período prorrogado, y es que los técnicos provinciales consideraron esta medida como “razonable desde lo técnico” y resaltaron su importancia para “incentivar los proyectos de producción incremental mediante beneficios fiscales que no impacten negativamente en la recaudación provincial proveniente de las reservas probadas”.