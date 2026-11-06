El Gobierno renovará la red cloacal en Godoy Cruz con una abultada inversión

El Gobierno dio luz verde a la renovación integral de la red sanitarista en el departamento de Godoy Cruz. A través del decreto 2258, ratificó el convenio suscrito el 30 de julio entre la Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, y el ahora ex titular de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM), Humberto Mingorance, que destina un presupuesto de hasta USD 4.000.000 al proyecto.

A diferencia del planteo preliminar de AYSAM, que proponía una devolución del 60%, las partes acordaron finalmente en la Cláusula Tercera que la empresa estatal reembolsará el 100% del monto asignado, bajo un esquema de devolución diseñado para preservar el equilibrio financiero de la provincia.

La intervención responde a un cuadro crítico expuesto por el prestador del servicio. Los informes técnicos detallan que la alta velocidad de los efluentes cloacales generó un deterioro estructural severo en el lomo de la tubería, sumado al desgaste general por la antigüedad de las instalaciones.

Esta falla de infraestructura desencadenó problemas ambientales recurrentes y desprendimiento de olores molestos, afectando principalmente a los vecinos del corredor de calle Hipólito Irigoyen, entre Almirante Brown y San Martín.

Las obras no solo buscan resolver la emergencia actual, sino también adecuar el sistema al crecimiento poblacional sobre los ejes de las calles Brasil e Hipólito Irigoyen:

Se instalará un nuevo tendido con cañerías de mayor diámetro, lo que ampliará en un 30% la capacidad de transporte de efluentes respecto a la red actual.

El plan abarca la construcción de bocas de registro renovadas, empalmes domiciliarios e intervenciones especiales.

Se concretará el repavimentado integral de los tramos afectados para reabrir la circulación vial al finalizar las tareas.

La iniciativa ingresó formalmente al Banco Integrado de Proyectos (BIP) tras pasar por el filtro de la Dirección General de Inversión Pública.