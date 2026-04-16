El Gobierno registró un superávit y Javier Milei salió a festejarlo

En las últimas horas, Luis “Toto” Caputo anunció que el Gobierno de la Nación volvió a registrar un superávit, siendo así que el primer trimestre terminó con un saldo positivo de 0,5% del PBI. Una noticia que desde el Poder Ejecutivo festejaron.

“En marzo el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $930.284 millones y un superávit financiero de $484.789 millones, con un pago de intereses netos por $445.495 millones”, informó el ministro de Economía.

De esta manera, el equipo económico acumuló un superávit primario de 0,5% del PBI, mientras que el superávit financiero fue del 0,2%. Marcando también que el gasto primario total se redujo 5,7% en el análisis interanual de los términos reales.

“El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”, destacaron.

Ante toda esta información, el presidente de la Nación apareció en sus redes sociales para celebrar el dato de los superávit que logró el ministerio. “El ancla fiscal no se negocia. MAGA. VLLC”, expresó el mandatario en su perfil de X.