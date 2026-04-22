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Inyección de fondos

El Gobierno refuerza el saneamiento en el Valle de Uco: destinan más de 1.200 millones de dólares adicionales para obras cloacales

Es para terminar las obras de efluentes cloacales en Tunuyán y Tupungato.

El Ejecutivo provincial formalizó la ampliación de recursos destinados al “Sistema Integral de Recolección y Tratamiento de Efluentes Cloacales Etapa 1-A”. Mediante el Decreto 663, se autorizó una partida adicional de U$S 1.253.530,00 para dar respuesta a necesidades del Valle de Uco.

Esta nueva inversión se suma a los USD 1.516.263,74 originalmente asignados a la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM SAPEM) bajo el Decreto 2865/2025. El objetivo central es garantizar que la infraestructura actual no solo se finalice, sino que rinda al máximo de su capacidad mientras se gestiona la segunda etapa del proyecto general.

El punto más relevante de la adenda, solicitada por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, es la construcción de un nuevo sistema de recepción de lodos de camiones atmosféricos.

Esta obra es considerada vital para:

  • Garantizar la disposición final: Asegurar que los efluentes de la Ciudad de Tunuyán reciban el tratamiento adecuado.
  • Mejorar el desempeño: Optimizar la infraestructura existente para evitar colapsos o deficiencias en el servicio.
  • Transición operativa: Servir de puente técnico hasta que se concrete la segunda etapa del sistema integral.
  • Según detalla el decreto, la modificación afecta exclusivamente a la Cláusula Primera del convenio original (referente al monto), dejando firme el resto de los compromisos y obligaciones asumidos por la provincia y la empresa prestataria.

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