El Gobierno reactiva las paritarias y el SUTE abrirá la mesa de negociación

El Ejecutivo puso fecha al inicio de la segunda ronda de negociaciones salariales del año con los gremios del sector público. El próximo viernes 5 de junio se reanudará la discusión paritaria, marcando el puntapié inicial de una serie de reuniones destinadas a definir las actualizaciones de los haberes para la segunda mitad del año.

Como es habitual en el cronograma oficial, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) será el primero en sentarse a la mesa de diálogo.

Desde el Ejecutivo señalaron que el resto de los sindicatos que nuclean a los distintos sectores de la Administración Pública irán recibiendo sus respectivas notificaciones formales con los días y horarios de sus turnos en las próximas horas.

Esta convocatoria responde al cumplimiento de los compromisos asumidos a principios de 2026. Durante la primera etapa del año, el Gobierno mendocino logró sellar acuerdos con 16 sectores estatales tras un ofrecimiento que consistió en:

Un incremento del 7% aplicado en los sueldos de marzo.

Una suba del 3% liquidada con los haberes de mayo.

Esos porcentajes se liquidaron de forma no acumulativa, tomando como referencia fija la base salarial de diciembre de 2025.

El convenio original contemplaba de forma explícita una cláusula de revisión para el mes de junio, diseñada específicamente para evaluar el impacto de la inflación y proyectar los esquemas de recomposición para el segundo semestre.

Con este anuncio, la gestión provincial formaliza la activación de dicho apartado legal para comenzar a discutir la nueva pauta salarial.