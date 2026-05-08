El Gobierno quiere finalizar la liquidación de los exbancos provinciales y dar de baja activos incobrables

El gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley con el que busca avanzar en el cierre definitivo de los activos remanentes de los ex bancos oficiales privatizados durante la década del 90. El objetivo de la iniciativa es resolver una situación administrativa y judicial que permanece abierta desde hace casi tres décadas.

Según detalla el proyecto, se propone dar de baja créditos considerados incobrables tras análisis técnicos y jurídicos. Entre esos casos, figuran deudas prescriptas, procesos de quiebra concluidos, insolvencia de deudores y situaciones en las que avanzar judicialmente le generarían pérdidas al Estado.

Según explican desde el Gobierno, la propuesta busca simplificar procedimientos administrativos, reducir riesgos de litigiosidad y cerrar definitivamente un proceso que comenzó con la privatización de los ex bancos estatales de Mendoza durante los años 90.

El alcance de la iniciativa

En ese marco, se prevé eliminar del Sistema de Información Contable provincial (Sidico) tanto deudas sin juicio como aquellas que tienen procesos judiciales caducos o prescriptos. También se incluyen casos de deudores en quiebra donde ya no existe posibilidad de continuar con el recupero de créditos, en base a relevamientos realizados por organismos técnicos y auditorías especializadas.

Además, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a continuar con la depuración de otros activos que se encuentren en condiciones similares, especialmente cuando exista falta de documentación, altos costos judiciales o inviabilidad de recupero.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la posibilidad de cancelar garantías reales vinculadas a esos créditos, como hipotecas, con el objetivo de destrabar situaciones legales que permanecen sin resolución desde hace años. Desde el Ejecutivo sostienen que esto permitirá normalizar bienes que hoy continúan atados a viejos procesos y facilitar que vuelvan a integrarse al circuito económico.