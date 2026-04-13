El Gobierno quiere avanzar sobre 90 hectáreas en San Martín: de qué se trata el proyecto

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, presentó en la Legislatura mendocina un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un conjunto de inmuebles ubicados al norte de la Ruta Nacional 7, en el área del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP), en San Martín.

El objetivo de esta iniciativa, orientada a impulsar el Polo Logístico del Este, prevé la expropiación de 90 hectáreas para el desarrollo de un nodo logístico multimodal que fortalecerá la competitividad, atraerá inversiones y generará empleo.

“Se trata de un proyecto que busca consolidar en la provincia un nodo logístico multimodal orientado a optimizar el transporte, almacenamiento y distribución de mercaderías, tanto para el mercado interno como para el comercio exterior, mejorando la eficiencia del sistema y la competitividad de las empresas”, remarcó en el marco de la presentación el ministro Vargas Arizu.

En este sentido, el funcionario indicó que “la iniciativa contempla la unificación de aproximadamente 90 hectáreas, actualmente distribuidas entre múltiples propietarios, una condición indispensable para garantizar una planificación ordenada, eficiente y sostenible de la infraestructura”.

“Mendoza es logística. Por aquí pasan 360.000 camiones que van con destino a Chile, más lo que circula dentro de la provincia. Es una de las provincias más desarrolladas logísticamente y este hub logístico nuevo va a traer seguramente una mejor atención”, cerró el ministro.

En este marco, también se propone la desafectación de estos terrenos del régimen previsto por la Ley 6658, que los destinaba al PASIP, para asignarles un uso específico vinculado al desarrollo logístico.

“Va a ser un eslabón más para obtener una Mendoza logística que trabajará en forma armónica, simbiótica, haciendo sinergia con el hub de Luján. Nosotros vamos a tener un importante protagonismo”, dijo el intendente Raúl Rufeil.