El Gobierno provincial demandó a San Rafael y busca frenar su proceso de autonomía

Tal como se había adelantado el lunes, el Gobierno provincial demandó formalmente a San Rafael ante la Suprema Corte de Justicia provincial para frenar el proceso constituyente impulsado en el departamento del sur mendocino que busca dictar una Carta Orgánica propia. El argumento en el que se apoya el oficialismo es que hay “conflicto de poderes“.

La presentación fue formalizada por la vicegobernadora Hebe Casado y por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quienes brindaron detalles de la demanda.

Foto: cuenta oficial en “X” de Hebe Casado (@hebesil).

“Formalizamos un conflicto de poderes contra la Municipalidad de San Rafael al considerar que el departamento avanzó de manera inconstitucional sobre atribuciones exclusivas de la Provincia”, explicó Casado. En ese sentido, la vicegobernadora aseguró que la iniciativa proveniente del sur provincial generó “un grave conflicto institucional“.

Según explicó Hebe Casado, el planteo del Ejecutivo se fundamenta en que “el municipio convocó y eligió una convención constituyente sin habilitación provincial, lo que implica una captación de competencias que la Constitución reserva a la Legislatura”. En ese sentido, remarcó que a la autonomía municipal “nadie la discute”, pero advirtió que su reglamentación corresponde a las provincias. “En Mendoza esa tarea es competencia de la Legislatura provincial y no puede ser asumida unilateralmente por un municipio”, señaló.

“Entendemos que lo ocurrido en San Rafael constituye una usurpación de funciones y un avasallamiento de competencias provinciales que pone en riesgo el orden institucional”, remarcó la vicegobernadora al explicar por qué el Gobierno provincial recurre a la Suprema Corte.

Con el presidente de la Cámara de Diputados, @petilombardi, encabezamos una conferencia de prensa para explicar la presentación que realizamos ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza frente al grave conflicto institucional generado por el proceso impulsado en San Rafael para… pic.twitter.com/49OwFTvbbi — Hebe Casado (@hebesil) March 31, 2026

Cabe recordar que el lunes, justamente desde San Rafael, el gobernador Alfredo Cornejo había cuestionado el procedimiento impulsado por el peronismo sanrafaelino, del que dijo que presenta “serias debilidades”, al señalar que la ordenanza no contó con los dos tercios necesarios, no fue publicada en el Boletín Oficial y tuvo una baja participación electoral. “Fue a votar muy poca gente, menos de la mitad de los sanrafaelinos, para una cuestión tan seria”, afirmó.

En ese sentido, durante la formalización de la demanda este martes, Hebe Casado criticó “la falta de publicación oficial de la ordenanza, la ausencia de mayorías agravadas para una decisión de esta magnitud institucional y la inexistencia de mecanismos de validación ciudadana”.

“Solicitamos al máximo tribunal de Mendoza que suspenda de inmediato cualquier avance de la convención constituyente municipal mientras se resuelve el fondo del planteo. El objetivo es evitar un daño institucional que podría resultar grave e irreparable y garantizar el respeto al orden constitucional y al sistema de competencias establecido para la provincia“, concluyó la vicegobernadora.