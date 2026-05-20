El Gobierno promulgó la reforma que otorga autonomía a los municipios y ahora deciden los ciudadanos

Tras recibir la sanción definitiva en el Senado el pasado 12 de mayo, la histórica reforma que redefine el funcionamiento de los municipios entra en vigencia de forma oficial con la promulgación de la ley 9.709, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Sin embargo, estos cambios deben pasar por el plebiscito que se prevé que se realizará en las las elecciones legislativas de 2027. En este caso, como establece la ley, es la ciudadanía la que deberá aceptar o rechazar la enmienda.

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El nuevo texto constitucional establece que los municipios de la provincia gozarán a partir de ahora de autonomía institucional, política, administrativa y económico-financiera. Sin embargo, la normativa fija límites precisos: este autogobierno deberá ejercerse bajo el paraguas de la Constitución Provincial y sin interferir en las competencias reservadas para la Provincia o la Nación.

Con esta promulgación, cada departamento queda habilitado para avanzar en la redacción de su propia Carta Orgánica mediante la convocatoria a una convención municipal. Este proceso deberá respetar de manera estricta los mismos requisitos y pasos legales que se exigen para una reforma constitucional a nivel provincial. En tanto, para aquellas comunas que prefieran no impulsar una normativa propia, se mantendrá vigente la actual Ley Orgánica de Municipalidades.

Uno de los puntos más sensibles de la nueva reglamentación tiene que ver con el alcance financiero de los intendentes. La ley es tajante: las comunas mantienen la potestad de crear y cobrar tasas retributivas por servicios, contribuciones por mejoras y derechos vinculados al uso del espacio público o al poder de policía municipal, pero tienen expresamente prohibido inventar nuevos impuestos. Como contrapartida y garantía de equilibrio, el texto incorpora de forma blindada la participación municipal en el régimen de coparticipación provincial.

El debate técnico que derivó en esta reforma cobró una fuerte aceleración en los últimos meses a raíz de lo sucedido en el sur provincial. Cabe recordar que el municipio de San Rafael había avanzado en febrero con la elección de convencionales constituyentes para redactar su propia Carta Orgánica sin esperar la convalidación de la Legislatura.

Aquel movimiento unilateral generó un fuerte conflicto político y terminó judicializado tras una impugnación formal presentada por el Gobierno de Mendoza, una disputa legal que todavía sigue bajo la lupa de los tribunales.