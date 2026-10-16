El Gobierno prometió revisar la inflación antes de definir nuevos aumentos de luz

El Gobierno de Mendoza solicitó al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) que revise la evolución de la inflación para determinar si corresponde actualizar nuevamente las tarifas de electricidad. La medida fue impulsada a través del Ministerio de Energía y Ambiente, encabezado por Jimena Latorre, y quedó establecida en un decreto publicado en el Boletín Oficial provincial.

La disposición apunta a verificar los índices empleados en la elaboración de los cuadros tarifarios correspondientes a agosto de 2026. Según lo establecido, los valores que inicialmente se calcularon sobre la base de proyecciones deberán contrastarse con los datos oficiales de inflación, a fin de determinar si existen diferencias que justifiquen una modificación de las tarifas.

En particular, el EPRE deberá evaluar si la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanza el umbral del 7% previsto en el mecanismo de actualización tarifaria. El cumplimiento de esa condición podría habilitar una nueva revisión del componente de la tarifa eléctrica conocido como Valor Agregado de Distribución (VAD).

La medida no implica por sí misma un aumento confirmado, sino una instancia de revisión para establecer si corresponde aplicar una nueva actualización. La decisión final dependerá de los resultados del análisis que realice el organismo regulador sobre la evolución efectiva de los precios.