El Gobierno prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha contra el granizo

Por pedido del intendente de San Rafael, el Gobierno firmó un convenio de colaboración para que el sur provincial cuente con mayores recursos durante la temporada 2025/2026 para hacer frente al granizo.

El acuerdo establece que la Provincia prestará tres aviones al departamento de San Rafael, además de proveer bengalas y cartuchos y brindar asistencia técnica en materia de radarización y servicio mecánico.

Un aspecto destacado del convenio es que el control de las operaciones aéreas —incluyendo las indicaciones sobre cuándo deben despegar los aviones y cómo deben actuar— estará a cargo del propio municipio de San Rafael.

El comodato tendrá vigencia durante la temporada 2025/2026, con un nuevo acompañamiento a través de recursos del Gobierno a la producción agrícola de Mendoza.