Search
Instagram Facebook Twitter
lucha antigranizo
Convenio

El Gobierno prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha contra el granizo

El acuerdo establece que la Provincia prestará tres aviones al departamento del sur.

Por pedido del intendente de San Rafael, el Gobierno firmó un convenio de colaboración para que el sur provincial cuente con mayores recursos durante la temporada 2025/2026 para hacer frente al granizo.

El acuerdo establece que la Provincia prestará tres aviones al departamento de San Rafael, además de proveer bengalas y cartuchos y brindar asistencia técnica en materia de radarización y servicio mecánico.

Un aspecto destacado del convenio es que el control de las operaciones aéreas —incluyendo las indicaciones sobre cuándo deben despegar los aviones y cómo deben actuar— estará a cargo del propio municipio de San Rafael.

El comodato tendrá vigencia durante la temporada 2025/2026, con un nuevo acompañamiento a través de recursos del Gobierno a la producción agrícola de Mendoza.

ETIQUETAS:

San Rafaellucha antigranizo

+ Noticias

Convenio

El Gobierno prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha contra el granizo

Por: Redacción NDI

La elegida

“90 cosechas de una misma cepa”: la propuesta ganadora para la Vendimia

Por: Redacción NDI

Lionel Scaloni sorprendió y citó dos nuevos jugadores: uno es un viejo conocido

Por: Agustin Zamora

Día de la Tradición

Día de la Tradición: ¿Por qué se conmemora los 10 de noviembre?

Por: Agustin Zamora

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este arranque de semana en Mendoza

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

Godoy Cruz perdió con Atlético Tucumán y quedó al borde del descenso

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter