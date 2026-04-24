El Gobierno prepara un importante operativo de seguridad para el clásico mendocino en el Gargantini

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará un operativo especial para el partido entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que se jugará el domingo en el estadio Bautista Gargantini. El dispositivo contempla la presencia de 245 efectivos dentro del estadio y otros 50 en las inmediaciones, con refuerzos según la dinámica del evento.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que el operativo comenzará varias horas antes del inicio del encuentro, con cortes de tránsito y controles en los accesos. La apertura de puertas está prevista para las 13.30, mientras que los primeros movimientos policiales se activarán entre tres y cuatro horas antes.

En cuanto a la organización, destacó el trabajo coordinado con las dirigencias de ambos clubes y el monitoreo permanente de la previa. “Venimos trabajando como en todos los partidos, en conjunto con los clubes, con buena predisposición y resultados positivos”, señaló.

Aplicación del programa Tribuna Segura

Uno de los ejes del operativo será el programa Tribuna Segura, que se implementará con controles en los ingresos y la participación de cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) que colaboran en las tareas preventivas. En paralelo, se mantendrá el seguimiento de personas con antecedentes vinculados a la violencia en el fútbol, en articulación con el Ministerio Público Fiscal.

Respecto a las restricciones, desde la cartera de Seguridad recordaron que no se permitirá el ingreso de elementos contundentes o que puedan ser arrojados al campo de juego. Entre ellos, botellas, encendedores, objetos cortopunzantes o cualquier elemento que represente riesgo. Tampoco están autorizadas las banderas de gran tamaño.

Además, Amat remarcó que continúa vigente la restricción en el traslado de barras en colectivos. En ese sentido, aclaró que se trata de una decisión adoptada por AUTAM junto a las empresas del sector, que resolvieron dejar de prestar unidades para ese fin. Esta medida obligó a reconfigurar los operativos de seguridad, incorporando controles específicos y monitoreo en tiempo real de las unidades, con comunicación directa al 911 para intervenir de manera inmediata ante cualquier situación.

Otro punto abordado fue la presencia de cuidacoches en las inmediaciones del estadio. Desde el Ministerio reiteraron que esta actividad está prohibida y solicitaron a los asistentes no realizar pagos y denunciar cualquier situación al 911. El operativo también contempla patrullajes preventivos en la zona y refuerzos en puntos estratégicos para evitar cruces entre hinchadas o situaciones de riesgo.