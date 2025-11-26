Search
PARA EL PERIODO 2027-2031

El Gobierno postuló al argentino Rafael Grossi para Secretario General de la ONU

El canciller Pablo Quirno anunció que Argentina presentó a Grossi como candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En el comunicado oficial se destaca la "capacidad de liderazgo" y reconocimiento internacional del actual titular del OIEA.

Este miércoles, el Gobierno argentino comunicó de manera oficial que presentó la candidatura del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para ocupar el cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El encargado de comunicar la decisión fue el canciller Pablo Quirno, quien a través de un posteo en la red social “X” afirmó que “es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas”. El ministro destacó que el diplomático argentino es “reconocido internacionalmente” por la labor que desempeña desde hace seis años al frente del OIEA.

Quirno destacó que la trayectoria de Rossi demuestra “su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”, condiciones que, según definió, resultan esenciales para ejercer la conducción de la ONU en un contexto global marcado por tensiones y nuevos desafíos.

Además, el Canciller resaltó que Naciones Unidas requiere “reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional”, planteando que Grossi cuenta con las herramientas necesarias para encarar ese proceso.

Cabe recordar que Grossi había lanzado su candidatura en Buenos Aires en abril, para luego ratificarla en Washington en agosto. Entre el apoyo internacional que recibió, se encuentra Italia, que a mediados de noviembre se expidió a favor de su postulación a Secretario General de la ONU.

Cabe destacar que si bien ya inició el proceso formal para escoger al próximo Secretario General de las Naciones Unidas, el nombramiento se realizará recién a finales de 2026.

