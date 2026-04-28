El Gobierno postergó la licitación de una obra clave para el sistema eléctrico provincial

El Gobierno de Mendoza postergó la licitación de la Estación Transformadora Mendoza Norte y sus obras complementarias. Cabe destacar que se trata de la construcción de una de las obras clave para potenciar el sistema eléctrico del Gran Mendoza.

Según informaron desde el gobierno provincial, el acto de apertura de sobres se llevará a cabo el 10 de junio a las 10 en el Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Energía y Ambiente, en la Casa de Gobierno. La obra forma parte del plan provincial de infraestructura eléctrica de alta tensión (FOPIATZAD).

Los detalles de la obra destinada a potenciar el sistema eléctrico

De acuerdo a los datos aportados por el Ejecutivo, la demanda eléctrica del Gran Mendoza depende del denominado Anillo Centro de 132 kV, que opera cerca de sus límites debido al crecimiento del consumo y la falta de inversiones en años anteriores.

En ese marco, la nueva estación permitirá descomprimir los tramos más exigidos del sistema, en particular el vínculo entre Cruz de Piedra y Villa Nueva, y reducir la dependencia operativa de la Central Térmica Luján de Cuyo. Además, la infraestructura facilitará la conexión de nuevos usuarios y proyectos energéticos, especialmente en el norte provincial.

En cuanto a los detalles del proyecto, se informó que ésta contempla la apertura de la Línea de Alta Tensión de 220 kV, la cual conecta Cruz de Piedra con San Juan. Esto permitirá vincular la nueva estación al sistema troncal.

Según detallaron las autoridades, la estación Mendoza Norte se construirá en Lavalle y se conectará con la estación Las Heras mediante un tendido de doble terna de 11,7 kilómetros, además de un tramo subterráneo de 850 metros. También se prevé la modernización de las estaciones San Martín, San Esteban y Lavalle, con el objetivo de integrar la nueva potencia al sistema existente.

Cabe destacar que, además, la nueva obra permitirá habilitar nuevos puntos de inyección al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), lo que favorecerá el desarrollo de parques solares en zonas como Lavalle y Las Heras.

Además, desde el Gobierno también aseguraron que la obra buscará mejorar la factibilidad eléctrica para emprendimientos en áreas de alta montaña, lo cual generaría impacto en el desarrollo productivo del sector norte de la provincia.