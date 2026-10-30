El Gobierno postergó el aumento de los impuestos sobre los combustibles: cuándo se regulariza

Durante las primeras horas de este viernes 30 de octubre, el Gobierno de la Nación tomó la decisión de aplazar la aplicación de un aumento a los impuestos que recaen sobre la nafta y el gasoil. Incrementos que iban a llegar el sábado 1 de noviembre, pero que finalmente caerán el 1 de diciembre.

Esta decisión se hizo oficial mediante la publicación del Decreto 1305/2026 que se publicó en el Boletín Oficial. Siendo una normativa que alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

De esta forma, la gestión de Javier Milei busca evitar que los aumentos de estos impuestos lleguen a impactar en los valores de la nafta y el gasoil durante el mes entrante.

Y es que, estos importes deberían actualizarse constantemente según como vaya variando el Índice de Precios al Consumidor o IPC que es elaborado por el INDEC. Número que regularmente se lo conoce como la inflación mensual.

Sin embargo, desde Nación vienen dando una serie continua de postergaciones para que los combustibles queden fuera de los incrementos por el IPC. Siendo ahora una decisión “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.