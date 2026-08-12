El Gobierno oficializó una suba salarial para penitenciarios y policías

El Gobierno formalizó un nuevo esquema de incrementos y actualizaciones de ítems salariales destinados al personal policial y del Servicio Penitenciario de Mendoza. La medida busca equiparar la pauta salarial con los acuerdos logrados en las paritarias con el resto de la Administración Pública Provincial, dado que las fuerzas de seguridad no están alcanzadas por los mecanismos de negociación colectiva.

El decreto 1518 fija una serie de ajustes en adicionales clave y dispone incrementos en los haberes tanto para el personal en actividad como para retirados y pensionados.

Principales ejes del decreto

Incremento en el Adicional por Función: Desde el mes de julio de 2026, el Adicional General por Función Fuerzas de Seguridad (ítem 1629) se eleva al 38% tanto para el personal policial (Ley N° 6722) como penitenciario (Ley N° 7493). La norma especifica que se modifica el porcentaje sin alterar la naturaleza ni la forma de cálculo del ítem.

Nueva forma de cálculo para gastos y refrigerio: A partir del 1 de julio de 2026, la suma fija correspondiente a la Compensación Policial (ítem 3100) y al ítem Refrigerio Penitenciaria (ítem 3123) dejará de registrarse como un monto estático y pasará a calcularse como un 13% de la Asignación de la clase del Jefe de las Policías.

Aumento para el mes de agosto: Se establece un incremento salarial del 7% para el mes de agosto de 2026, calculado sobre la asignación de la Clase del Cargo del Jefe de las Policías vigente al 30 de junio de 2026.

Alcance a retirados y pensionados

En línea con la legislación vigente (Decreto-Ley N° 4176/77), el decreto confirma que los incrementos y adecuaciones de movilidad salarial se aplicarán de forma idéntica a los beneficiarios del Régimen de Retiros y Pensiones de ambas fuerzas, respetando las retroactividades correspondientes.