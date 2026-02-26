El Gobierno oficializó el bono de $70 mil para jubilados: quiénes lo cobrarán

A través del Decreto 109/2026- publicado este miércoles- el Poder Ejecutivo confirmó la entrega de un nuevo refuerzo económico destinado a los jubilados con menores ingresos. Se trata de un pago extraordinario de hasta $70.000 que se liquidará junto con los haberes correspondientes al mes de marzo.

El objetivo de esta medida, según detalla la normativa, es compensar la pérdida de poder adquisitivo que arrastran las jubilaciones mínimas frente al costo de vida actual.

El beneficio está diseñado para alcanzar a una amplia gama de prestaciones gestionadas por la ANSES:

Jubilados y pensionados : Aquellos bajo el régimen de la Ley 24.241 y otros sistemas nacionales (especiales o transferidos).

Aquellos bajo el régimen de la Ley 24.241 y otros sistemas nacionales (especiales o transferidos). PUAM : Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye a beneficiarios por invalidez, vejez, madres de 7 hijos o más y pensiones graciables.

La lógica del bono busca priorizar a quienes menos ganan, funcionando de la siguiente manera:

Haber mínimo: Quienes perciban la jubilación mínima recibirán el total de los $70.000. Haberes medios: Quienes superen el piso mínimo, pero estén por debajo del techo fijado (mínima + $70.000), cobrarán una suma proporcional hasta alcanzar dicho límite. Pensiones compartidas: El decreto aclara que, en caso de pensiones con varios copartícipes, el bono se paga por “titular” único; es decir, no se duplica el monto por cada beneficiario de una misma prestación.

Es importante destacar que este adicional tiene carácter no remunerativo. Esto significa que el jubilado recibirá el monto limpio, ya que no se le aplicarán descuentos de obra social ni de ningún otro concepto, y tampoco afectará el cálculo de otros haberes futuros.