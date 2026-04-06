El Gobierno oficializó el aumento para policías y penitenciarios: de cuánto será

En el marco de las recientes negociaciones salariales con la Administración Pública, el Poder Ejecutivo formalizó el esquema de aumentos para el Personal Policial y Penitenciario de la provincia. La medida, plasmada en el Decreto 628, busca equiparar las condiciones de las fuerzas de seguridad con los acuerdos alcanzados previamente con otros sectores gremiales estatales.

Debido a que el personal de seguridad no se encuentra alcanzado por las normas de negociación colectiva (paritarias), el Estado resolvió fijar las subas de manera directa para garantizar el poder adquisitivo de los agentes en actividad, así como de los beneficiarios de retiros y pensiones.

Cronograma de aumentos y mejoras

El esquema de actualización salarial se divide en tres etapas clave, tomando como base de cálculo la asignación del Cargo de Jefe de las Policías:

Marzo: Se aplicó un incremento del 7% sobre la base vigente al 31 de diciembre de 2025.

Abril: Se realizará un ajuste técnico significativo mediante la incorporación del 50% restante del Ítem 2626 (Aumento 2004 – Remunerativo, Ley N° 7237) a la asignación básica del cargo.

Mayo: Se sumará un nuevo incremento del 3% (calculado también sobre la base de diciembre de 2025).

Fundamentos de la medida

Desde el Ejecutivo señalaron que estas propuestas son el resultado de un esfuerzo por mantener la equidad entre los distintos sectores de la administración pública. El texto oficial destaca que, habida cuenta de que casi la totalidad de los gremios estatales han aceptado las propuestas salariales del año en curso, resulta “necesario y oportuno” establecer estas actualizaciones para las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.

Con este anuncio, el Gobierno busca cerrar el primer tramo de la pauta salarial del 2026, garantizando que el personal de seguridad no quede rezagado frente a la inflación y el resto de los escalafones públicos.