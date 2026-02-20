El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones para marzo: cuánto cobrarán

A través de la Resolución 38/2026- publicada en el Boletín Oficial– la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de pagos que regirá a partir del próximo mes. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero informado por el INDEC.
Los nuevos valores del sistema previsional
A partir del 1° de marzo, el cuadro tarifario de las prestaciones quedará configurado de la siguiente manera:
|Prestación
|Monto desde Marzo
|Haber Mínimo
|$369.600
|Haber Máximo
|$2.487.063
|Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
|$295.680
|Prestación Básica Universal (PBU)
|$169.075
Además, el organismo actualizó los límites de las bases imponibles, estableciendo un piso de $124.481 y un techo de $4.045.590. Cabe recordar que durante el mes de febrero se mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.
Para aquellos ciudadanos que están en condiciones de iniciar su retiro, el proceso se centraliza a través de la plataforma digital del organismo:
- Revisión de aportes: Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Trabajo”, seleccionar “Consultar Historia Laboral”.
- Regularización: Si faltan períodos trabajados, el solicitante debe reunir pruebas (certificaciones de servicios, recibos de sueldo o el Formulario 6.18) para acreditarlos.
- Turno presencial: Una vez verificados los datos, se debe solicitar un turno en una oficina de ANSES para concluir el trámite con el DNI original.