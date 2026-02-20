El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones para marzo: cuánto cobrarán

A través de la Resolución 38/2026- publicada en el Boletín Oficial– la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de pagos que regirá a partir del próximo mes. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero informado por el INDEC.

Los nuevos valores del sistema previsional

A partir del 1° de marzo, el cuadro tarifario de las prestaciones quedará configurado de la siguiente manera:

Prestación Monto desde Marzo Haber Mínimo $369.600 Haber Máximo $2.487.063 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $295.680 Prestación Básica Universal (PBU) $169.075

Además, el organismo actualizó los límites de las bases imponibles, estableciendo un piso de $124.481 y un techo de $4.045.590. Cabe recordar que durante el mes de febrero se mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Para aquellos ciudadanos que están en condiciones de iniciar su retiro, el proceso se centraliza a través de la plataforma digital del organismo: