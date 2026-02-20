Search
Boletín Oficial

El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones para marzo: cuánto cobrarán

El haber mínimo pasará a $369.600 desde el mes próximo.

A través de la Resolución 38/2026- publicada en el Boletín Oficial– la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de pagos que regirá a partir del próximo mes. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero informado por el INDEC.

Los nuevos valores del sistema previsional

A partir del 1° de marzo, el cuadro tarifario de las prestaciones quedará configurado de la siguiente manera:

PrestaciónMonto desde Marzo
Haber Mínimo$369.600
Haber Máximo$2.487.063
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)$295.680
Prestación Básica Universal (PBU)$169.075

Además, el organismo actualizó los límites de las bases imponibles, estableciendo un piso de $124.481 y un techo de $4.045.590. Cabe recordar que durante el mes de febrero se mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Para aquellos ciudadanos que están en condiciones de iniciar su retiro, el proceso se centraliza a través de la plataforma digital del organismo:

  1. Revisión de aportes: Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Trabajo”, seleccionar “Consultar Historia Laboral”.
  2. Regularización: Si faltan períodos trabajados, el solicitante debe reunir pruebas (certificaciones de servicios, recibos de sueldo o el Formulario 6.18) para acreditarlos.
  3. Turno presencial: Una vez verificados los datos, se debe solicitar un turno en una oficina de ANSES para concluir el trámite con el DNI original.

