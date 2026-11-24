El Gobierno nacional rechazó este martes que la Argentina haya ingresado en una recesión técnica, pese a los últimos indicadores difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Desde la Casa Rosada reconocieron una desaceleración de la economía, aunque ratificaron que no habrá modificaciones sustanciales en el programa económico.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que será necesario esperar hasta diciembre, cuando se conozcan los datos del Producto Bruto Interno (PBI) correspondientes al tercer trimestre, para confirmar si el país atraviesa una recesión.

Además, atribuyó la pérdida de dinamismo económico al contexto internacional, particularmente al incremento de las tasas de interés y al conflicto en Medio Oriente.

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La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre de 2026 y subió 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada https://t.co/G2GfQEIalq pic.twitter.com/YNKlnSRjZ2 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 24, 2026

Los números de la economía argentina

Según el último informe del INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una suba del 1,1% respecto de agosto, pero una caída del 1,2% en comparación con el mismo mes de 2025.

La recuperación mensual no alcanzó para revertir el desempeño negativo acumulado durante el tercer trimestre.

En tanto, el Gobierno redujo sus expectativas de crecimiento económico para 2026, del 3% previsto inicialmente a alrededor del 1%.

Ravier reconoció que la economía no presenta el mismo dinamismo que durante los primeros meses de 2025, aunque defendió los resultados de la administración libertaria en materia de inflación, pobreza e indigencia.

El Gobierno ratificó el rumbo económico y apuntó a las provincias

Pese a la desaceleración, el Ejecutivo nacional descartó cambios en su política fiscal, monetaria y cambiaria. También respaldó la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo.

La estrategia oficial para recuperar el crecimiento estará centrada en la promoción de grandes inversiones, la reducción de impuestos y la mejora de la competitividad empresarial.

En ese contexto, desde la Casa Rosada cuestionaron la falta de acompañamiento de las provincias en materia tributaria.

Uno de los planteos que Caputo trasladó recientemente a los gobernadores fue la eliminación del Impuesto a los Sellos, con una compensación nacional equivalente al 50% de los recursos que dejarían de percibir las administraciones provinciales.

Mientras tanto, la discusión por el Presupuesto 2027 estará atravesada por las nuevas proyecciones económicas y la incertidumbre respecto de la recuperación de la actividad.