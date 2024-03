El Gobierno nacional le descontará el día a las empleadas estatales que no trabajen en el Día de la Mujer

En vísperas del Día de la Mujer, el Gobierno Nacional comunicó que descontará el día a los empleados estatales que decidan no presentarse a trabajar para sumarse a eventos relacionados con la fecha. Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que esta medida se enmarca en la política de la gestión de no pagar a los trabajadores que no cumplan con su labor, independientemente de la efeméride en cuestión.

“Quienes no asistan a trabajar, se les descontará el día. No es por el Día de la Mujer, siempre ha sido así desde el primer día: a los empleados que no trabajan, se les descuenta el día“, afirmó Adorni durante su conferencia de prensa habitual junto al presidente Javier Milei. De esta manera, el Gobierno reitera una práctica empleada anteriormente, como respuesta a medidas de fuerza o ausencias injustificadas.

Adorni señaló que aún no se tiene información sobre la agenda de los funcionarios para el día siguiente, por lo que no pudo especificar si alguno de ellos participará en eventos relacionados con el Día Internacional de la Mujer. “Si hay alguna actividad para el Día de la Mujer, se comunicará más tarde hoy”, agregó.

En cuanto a las manifestaciones programadas para el 8 de marzo, diversos sectores políticos, sociales y culturales ya han anunciado acciones. La concentración principal se llevará a cabo frente al Congreso de la Nación, y se espera que cobre mayor relevancia hacia el final de la tarde.

Además, Adorni anunció sanciones económicas para las empresas que adhirieron al paro sorpresivo de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Señaló que las quejas deben ser realizadas en cada jurisdicción correspondiente y que los fondos para el transporte están garantizados, pero se evitará cualquier comportamiento considerado extorsivo, especialmente cuando los trabajadores son los más afectados.