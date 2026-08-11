El Gobierno Nacional detalló los fondos enviados a la UNCuyo: más de 2 mil millones para este 2026

En el marco del paro nacional de 24 horas convocado para este miércoles por los gremios docentes y no docentes universitarios, el Gobierno nacional cuestionó la medida de fuerza y aseguró que viene cumpliendo con los compromisos asumidos en materia salarial y presupuestaria. Desde el Ministerio de Capital Humano calificaron la protesta como un “paro ilegítimo” y afirmaron que responde a motivos políticos, al tiempo que garantizaron el normal funcionamiento de las universidades.

Según informó la cartera nacional, los incrementos salariales acordados en la paritaria firmada el 10 de junio se están abonando conforme al cronograma previsto. Además, detalló que durante junio se transfirieron $666.823 millones a las universidades nacionales para cubrir gastos de personal, aumentos salariales y la primera cuota del aguinaldo. A esa cifra se sumó una nueva partida de $448.544 millones, destinada a los haberes correspondientes a julio.

En relación con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el Gobierno también informó los recursos asignados para el funcionamiento del Hospital Universitario. De acuerdo con la Resolución 427/26, la institución recibirá $2.259.960.000 durante todo 2026, lo que representa un promedio de $188,3 millones por mes para sostener la prestación de servicios.

La medida de fuerza fue convocada en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras los gremios sostienen que el presupuesto sigue siendo insuficiente para garantizar el funcionamiento del sistema, el Ejecutivo insiste en que las partidas y los pagos comprometidos se encuentran al día, tanto para las universidades como para los hospitales universitarios del país.