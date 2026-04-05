El gobierno nacional confia en Mendoza para un rescate financiero

El gobierno nacional saldrá en las próximas horas a darle un rescate financiero a un grupo de provincias por un total de $400.000 millones, con un préstamo de 15%, con el que se procura evitar que ese grupo de estados salga a los mercado a endeudarse al doble de costo.

Así lo indica un decreto que cuenta con la firma del presidente Javier Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, del 1ro de abril.

“Los Gobiernos de varias provincias de la REPÚBLICA ARGENTINA manifiestan que se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas. Que, en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan un conjunto de provincias”, señala el texto del decreto.

El decreto establece que «conforme a la norma reseñada en el considerando anterior, dichos anticipos deberán ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, mediante retenciones sobre el producido de los mismos impuestos coparticipados.

Cae la coparticipación

Se trata de un verdadero rescate financiero a provincias en el marco de una fuerte baja de la recaudación de impuestos coparticipables.

Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) «la caída real de la recaudación nacional coparticipable, principalmente constituida por la recaudación del IVA y de Ganancias, afecta directamente al financiamiento de provincias y de CABA».

«Durante los últimos 3 meses se dio un aumento de la tasa de disminución de las transferencias totales acumuladas de 12 meses, pasando de crecer anualmente un 1,6% real en diciembre a caer un 3,2% real en marzo. Esto genera una situación expectante en las provincias y CABA, principalmente en aquellas jurisdicciones que tiene alta dependencia de la recaudación nacional», indica el resporto.

Las provincias beneficiadas

El diputado peronista Guillermo Michel señala en un informe que «la caída de la recaudación del total de los recursos tributarios de las provincias en términos reales fue del -6,3% en el primer trimestre, lo que implicó una baja de los recursos coparticipados de –$1.089.893 millones ($1,1 billones)».

Las provincias que figuran en el decreto son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Entre Ríos.