El Gobierno nacional busca redefinir el mapa de subsidios por Zona Fría: cómo impacta en Mendoza

Javier Milei volvió a poner en su mira el régimen de subsidios al gas por Zona Fría. Este martes, el Gobierno envió a Diputados un proyecto de ley que busca restringir dicho régimen y que en caso de aprobarse impactará de lleno en Mendoza

La iniciativa propone retrotraer el esquema a las condiciones vigentes antes de la ampliación aprobada en 2021. En ese marco, el subsidio geográfico quedaría limitado únicamente a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. En ese sentido, cabe destacar que actualmente todo el territorio de Mendoza percibe ese beneficio.

Esto significa que departamentos mendocinos que actualmente reciben descuentos en la tarifa de gas quedarían excluidos del régimen, a excepción de Malargüe, que ya estaba contemplado dentro de la ley original por sus condiciones climáticas.

De este modo, en caso de que se apruebe la iniciativa, para el resto de los usuarios el beneficio quedaría sujeto al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025 y destinado únicamente a sectores vulnerables.

Según el Gobierno nacional, podrán acceder a ese régimen beneficiarios del ReNaBap, veteranos de Malvinas y familias de bajos ingresos.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostuvo que el actual sistema genera desequilibrios financieros y aseguró que el fondo que financia el régimen “no alcanza a cubrir” los subsidios vigentes, situación que derivó en “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.

“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, argumentó el Gobierno en el texto enviado al Congreso.

No es la primera vez que el Gobierno de Milei intenta avanzar con este cambio, ya que en diciembre de 2025 había impulsado una modificación similar dentro del Presupuesto 2026. En aquel entonces la propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados tras el voto de la oposición.