El Gobierno mueve su ficha: qué pasará con el Salario Mínimo, Vital y Móvil tras el fracaso del Consejo

El Gobierno nacional anunció este miércoles que definirá por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), luego de que la reunión del Consejo del Salario concluyera sin acuerdo. La falta de consenso entre las centrales sindicales y el sector empresario obligó al Ejecutivo a intervenir por decisión propia.

Durante el encuentro, las dos CTA expresaron diferencias en sus pedidos. Según información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, tanto la CTA de los Trabajadores como la CGT reclamaron llevar el salario mínimo a $553.000 a partir de abril de 2026. En tanto, la CTA Autónoma solicitó un monto mayor, de $736.000, al considerar que debe ubicarse “por encima de la línea de indigencia”.

Del lado empresarial, la propuesta fue considerablemente menor: $326.000 de inmediato y $349.000 desde abril del próximo año. En paralelo, el salario mínimo permanece congelado desde noviembre en $322.000, ya que el Gobierno no oficializó nuevas actualizaciones desde agosto, cuando venció la última disposición establecida por la Resolución 25/2025.

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial”, señaló la CTA Autónoma.

Por su parte, el secretario general Hugo “Cachorro” Godoy afirmó que la administración Milei, en sintonía con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó al Ejecutivo a decidir por decreto con un “despotismo” que —sostuvo— se mantiene desde el inicio del mandato.

Mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a diversas organizaciones sociales, se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero. Allí reclamaron que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total, además de exigir un bono de fin de año, la actualización de programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.