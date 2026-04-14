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El Gobierno mandó a la Legislatura un proyecto para explorar litio en el sur mendocino

Se trata del proyecto "Don Luis y otro", el cual apunta a explorar sales de litio en la zona de Salinas del Diamante.

El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero “Don Luis y otro”, el cual prevé la exploración de sales de litio en los departamentos de San Rafael y Malargüe.

La iniciativa ingresó este martes al Senado provincial y busca la aprobación de la DIA que la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental le otorgó al proyecto. Cabe destacar que el emprendimiento está a cargo de la empresa mendocina El Jarillar SA, en asociación con la firma australiana Ampere Lithium.

El proyecto se ubica en la zona de Salinas del Diamante, un área de relevancia geológica ubicada entre San Rafael y Malargüe, y tiene como objetivo obtener información técnica sobre el potencial de litio y otros minerales estratégicos presentes en el subsuelo.

Salinas del Diamante.

De este modo, la etapa de exploración apunta a determinar las características de las salmueras y evaluar si es factible avanzar en estudios de mayor detalle.

Hay que recordar que la audiencia pública del proyecto se realizó en noviembre del año pasado y, en los últimos días, los organismos técnicos emitieron las resoluciones que avalan la DIA. En ese marco, el Ejecutivo provincial decidió avanzar y remitir la DIA a la Legislatura, donde espera que tenga luz verde.

Según argumentan desde el Gobierno, el litio es un recurso estratégico para la transición energética global, por su uso en baterías y sistemas de almacenamiento, y por lo que señalaron que contar con información ambiental y técnica es fundamental para planificar su desarrollo. Además, sostuvieron que este tipo de iniciativas busca diversificar la matriz productiva de la provincia y generar oportunidades económicas en el sur mendocino.

El envío del expediente se da en línea con la política del gobierno de Alfredo Cornejo de impulsar nuevos desarrollos mineros. En ese marco se destacan los recientes avances legislativos en proyectos como San Jorge y las iniciativas en el Malargüe Distrito Minero Occidental.

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