En una jornada con balance posutivo para el Gobierno en el Congreso nacional, y tras más de 15 horas de sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027, aunque quedó un sabor agridulce en el epílogo porque la oposición le torció la mano en una votación clave vinculada al financiamiento de universidades nacionales.

Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones en la votación en general del Presupuesto, el Gobierno se alzó con la tercera victoria al hilo a las 3 y media de la madrugada: más temprano saboreó la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la misma sesión de Diputados y la suspensión de las PASO en el Senado.

Se trata de un presupuesto de ajuste en algunos rubros específicos, que consolida el camino del ahorro fiscal a través de la contracción de la inversión pública en áreas tales como Ciencia y Tecnología, universidades nacionales, vivienda y subsidios a la energía y al transporte.

El artículo que estuvo en vilo hasta último momento fue el número 11, referido al financiamiento universitario, que quedó encapsulado en el capítulo 2.

En dicho artículo de la última versión del proyecto, el Gobierno fijó partidas por 7,35 billones de pesos y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigían 11 billones, es decir, un 50% de fondos adicionales.

El capítulo propuesto en el dictamen de mayoría del oficialismo resultó rechazado con 121 votos a favor y 130 negativas, por lo que pasó a votarse el mismo artículo equivalente del dictamen de minoría de la oposición, que reflejó punto por punto el reclamo de los rectores.

Finalmente, el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos fue aprobado con 138 votos a favor, 109 rechazos y cuatro abstenciones,

“Esto rompe con el equilibrio fiscal”, advirtió antes de que se votara la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, ya resignada a una derrota parcial..

Producto de la presión de sectores aliados y dialoguistas, el oficialismo aceptó un mejoramiento parcial de las partidas para financiar el sistema universitario.

Concretamente, incluyó una cláusula por la cual se compromete a que “en caso de ser necesario un ajuste en los créditos presupuestarios destinados a dar cumplimiento a fallos judiciales originados en demandas por parte de las universidades” se dispondrá de una inyección de recursos adicional de hasta 1,5 billones de pesos.

De esta manera, el financiamiento total para universidades podría llegar a 8,85 billones de pesos.

Un pedido de Argentina Federal que fue atendido positivamente por el Gobierno es el otorgamiento de 50 mil millones de pesos a Jefatura de Gabinete a los efectos de realizar un relevamiento y plan de obras para la reparación y modernización de puentes internacionales y pasos fronterizos, y también 500 millones de pesos adicionales para la aplicación de la Ley de Bosques.

El ajuste, área por área

El proyecto de Presupuesto 2027 lleva a la práctica concreta recortes puntuales en áreas sensibles y consolida el sendero estricto de la austeridad fiscal.

En Ciencia y Tecnología el plan presupuestario supone reducciones reales en organismos como el INTI (cerca de 17,3%), CONICET (9,3%, con caída en su masa salarial y reducción de becas de 9.609 a 9.138) y la CONAE (6,6%), junto con ajustes en entidades como la CNEA y la Agencia I+D+i.

El INTA en particular es el organismo que sale más golpeado con la aprobación del Presupuesto, ya que no solamente sufre una baja real estimada en 18,4% interanual frente a 2026, sino que además se elimina su fuente de financiamiento histórico, ya que se deroga la asignación específica proveniente de los derechos de importación vigente desde 2002, dejando al instituto atado únicamente a los aportes discrecionales del Tesoro.

La función Vivienda y Urbanismo cae 21,7% y Agua y Alcantarillado desciende 12,9% respecto de 2026.

La caída de subsidios es el principal foco de ahorro fiscal interanual. Los subsidios a la energía caen 25,2% real y los de transporte retroceden 16,2% real, trasladando una mayor porción del costo a las tarifas de los usuarios.

Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufre un recorte real del 10,7% contra 2026, y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cae 13,7%.

En contraste con los recortes anteriores, la función Defensa es la de mayor expansión interanual, con un incremento real proyectado del 31,5% respecto de 2026.