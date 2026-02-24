El Gobierno llamó a concurso para cubrir cargos en áreas claves del Estado: cuáles son los requisitos

El Ejecutivo provincial lanzó una convocatoria para cubrir vacantes en cuatro dependencias fundamentales: Educación, Hidráulica, Financiamiento Internacional y Tesorería. Los perfiles buscados van desde el derecho y la ingeniería hasta las ciencias económicas.

A continuación, los detalles de cada vacante y los requisitos excluyentes para los aspirantes:

Ministerio de Educación, Cultura e Infancias (D.G.E.)

El área requiere un Abogado para desempeñarse como asesor jurídico.

Misión: Brindar asesoría legal en materia administrativa y normativa, dictaminar sobre asuntos legales y actuar como mediador en conflictos laborales y administrativos.

2. Dirección de Hidráulica: Enfoque en Infraestructura

Se busca un Ingeniero Civil o Hidráulico para tareas de inspección y control técnico de obras.

Experiencia requerida: Mínimo 3 años en supervisión de obras civiles (movimiento de suelos, revestimiento de canales y gestión de normativa técnica).

Conocimientos específicos: Hidrología superficial, mecánica de suelos y fluidos. Se valorará el manejo de la Ley N° 4416 de Obras Públicas de Mendoza.

Software: Dominio avanzado de modelación hidráulica, SIG (Sistemas de Información Geográfica), AutoCAD, Civil 3D y, preferentemente, Microsoft Project.

3. Unidad de Financiamiento Internacional (UFI)

El perfil está orientado a graduados de Ciencias Económicas, con preferencia por Contadores Públicos o Licenciados en Economía.

Funciones : Registración patrimonial, proyección de flujos, análisis de costos y gestión de riesgos.

Registración patrimonial, proyección de flujos, análisis de costos y gestión de riesgos. Requisitos técnicos : Experiencia mínima de 3 años en administración presupuestaria. Es fundamental el manejo del sistema G.D.E. (Gestión Documental Electrónica) y solvencia avanzada en Excel .

Experiencia mínima de 3 años en administración presupuestaria. Es fundamental el manejo del sistema y solvencia avanzada en . Valor agregado: Se tendrá en cuenta la experiencia previa en el sistema SIDICO.

4. Tesorería General de la Provincia

Para esta unidad se convoca a profesionales con título de Contador Público Nacional. Al igual que en el área de financiamiento, se otorgará especial valor a aquellos candidatos que acrediten experiencia previa en el manejo del sistema SIDICO.

Requisitos Generales y Limitaciones

Para todos los cargos, los aspirantes deben cumplir con los siguientes puntos básicos:

Ser mayores de 21 años.

No ser deudor alimentario (requisito indispensable para el ingreso a la función pública).

No estar alcanzado por las incapacidades que establece el Estatuto del Empleado Público.