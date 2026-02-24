El Gobierno llamó a concurso para cubrir cargos en áreas claves del Estado: cuáles son los requisitos

El Ejecutivo provincial lanzó una convocatoria para cubrir vacantes en cuatro dependencias fundamentales: Educación, Hidráulica, Financiamiento Internacional y Tesorería. Los perfiles buscados van desde el derecho y la ingeniería hasta las ciencias económicas.
A continuación, los detalles de cada vacante y los requisitos excluyentes para los aspirantes:
Ministerio de Educación, Cultura e Infancias (D.G.E.)
El área requiere un Abogado para desempeñarse como asesor jurídico.
- Misión: Brindar asesoría legal en materia administrativa y normativa, dictaminar sobre asuntos legales y actuar como mediador en conflictos laborales y administrativos.
- Requisitos: Mínimo 21 años de edad y una experiencia comprobable en el sector público no menor a tres años.
2. Dirección de Hidráulica: Enfoque en Infraestructura
Se busca un Ingeniero Civil o Hidráulico para tareas de inspección y control técnico de obras.
- Experiencia requerida: Mínimo 3 años en supervisión de obras civiles (movimiento de suelos, revestimiento de canales y gestión de normativa técnica).
- Conocimientos específicos: Hidrología superficial, mecánica de suelos y fluidos. Se valorará el manejo de la Ley N° 4416 de Obras Públicas de Mendoza.
- Software: Dominio avanzado de modelación hidráulica, SIG (Sistemas de Información Geográfica), AutoCAD, Civil 3D y, preferentemente, Microsoft Project.
3. Unidad de Financiamiento Internacional (UFI)
El perfil está orientado a graduados de Ciencias Económicas, con preferencia por Contadores Públicos o Licenciados en Economía.
- Funciones: Registración patrimonial, proyección de flujos, análisis de costos y gestión de riesgos.
- Requisitos técnicos: Experiencia mínima de 3 años en administración presupuestaria. Es fundamental el manejo del sistema G.D.E. (Gestión Documental Electrónica) y solvencia avanzada en Excel.
- Valor agregado: Se tendrá en cuenta la experiencia previa en el sistema SIDICO.
4. Tesorería General de la Provincia
Para esta unidad se convoca a profesionales con título de Contador Público Nacional. Al igual que en el área de financiamiento, se otorgará especial valor a aquellos candidatos que acrediten experiencia previa en el manejo del sistema SIDICO.
Requisitos Generales y Limitaciones
Para todos los cargos, los aspirantes deben cumplir con los siguientes puntos básicos:
- Ser mayores de 21 años.
- No ser deudor alimentario (requisito indispensable para el ingreso a la función pública).
- No estar alcanzado por las incapacidades que establece el Estatuto del Empleado Público.
En todos los casos los aspirantes no pueden ser deudores alimentarios.