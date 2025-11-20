El Gobierno llamó a audiencia pública para extraer potasio en el sur

El Gobierno convovó a una audiencia pública clave para avanzar en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Potasio Cancambria, impulsado por la firma Cancambria Exploraciones S.A. en el departamento de Malargüe.

Las direcciones de Minería y de Gestión y Fiscalización Ambiental emitieron la resolución para llevar a cabo este encuentro el próximo 20 de diciembre.

Horario : A partir de las 9:00.

Formato : Híbrido, combinando la participación virtual a través de una plataforma web con la modalidad presencial en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe.

Transmisión : La audiencia se transmitirá en vivo por YouTube, asegurando un amplio acceso.

Cualquier persona, sea física o jurídica, que tenga un interés directo o indirecto en el proyecto, está habilitada para registrarse como oradora o asistente.

Inscripción Anticipada : Estará abierta hasta el 18 de diciembre a las 23:59 mediante el formulario habilitado en el portal oficial del Gobierno provincial.

Registro el Mismo Día: También será posible inscribirse de manera presencial hasta una hora antes del inicio del evento, aunque estará sujeto a la capacidad del recinto.

Orden de Exposición: Se dará prioridad a los oradores presenciales, seguidos por aquellos que participen de forma virtual. Los participantes remotos deben contar con audio, video y tener su DNI en mano para la acreditación.

. Los participantes remotos deben contar con audio, video y tener su DNI en mano para la acreditación.

Con el fin de garantizar el derecho a la información ambiental, las autoridades mineras dispusieron que el expediente digital con toda la documentación relevante esté disponible tanto en sus oficinas de la Ciudad de Mendoza como en los sitios web oficiales.

En estos portales, la ciudadanía podrá consultar documentos, ingresar propuestas o adjuntar pruebas. Luego de la audiencia, se abrirá un plazo de cinco días hábiles para presentar observaciones por escrito.

Logística

La resolución establece que Cancambria Exploraciones S.A. será responsable de la logística y los costos asociados al evento: