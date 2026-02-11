El Gobierno licitó una obra clave en el sur para mitigar riesgos derivados de crecidas aluvionales

Este miércoles el Gobierno llamó a licitación para una nueva obra en San Rafael con el fin de mitigar los riesgos derivados de las crecidas aluvionales

Con un presupuesto oficial de $86.841.000, el 3 de marzo se abrirán los sobres licitatorios para la construcción de una alcantarilla de hormigón armado en tres tramos, sobre calle Ripa y cauce La Hedionda.

Esta estructura permitirá que las crecidas escurran de manera eficiente, eliminando el riesgo de desbordes que hoy comprometen la seguridad hídrica de los sectores aledaños y de los productores de la zona.

La intervención se sitúa en el paraje Colonia Española, específicamente en la intersección de la calle Ripa y el cauce aluvional La Hedionda. Actualmente, el cruce cuenta con un badén precario que resulta insuficiente ante las tormentas estivales.

Según indica el pliego, la empresa adjudicataria tendrá un plazo de 90 días corridos a partir de la firma del acta de inicio para realizar las tareas.