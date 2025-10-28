El Gobierno licita obras estratégicas sobre la Ruta 7 entre Maipú y Guaymallén

El Gobierno de Mendoza avanzará con la licitación de un tramo estratégico de la Ruta 7, que conectará Maipú y Guaymallén con una vía totalmente renovada. La obra abarcará 30,4 kilómetros y representa una inversión millonaria destinada a mejorar la seguridad y el tránsito metropolitano.

Durante el acto realizado en Casa de Gobierno, el gobernador Alfredo Cornejo explicó que la decisión de avanzar con rutas nacionales, aunque no sean de jurisdicción provincial, responde a una política de gestión activa: “Sentimos que es una buena decisión hacernos cargo de las rutas nacionales, aunque no nos correspondiera. Es la incomodidad del progreso, pero son recursos bien invertidos y vamos a exigir plazos razonables y su cumplimiento”, señaló.

Anunciamos la licitación para la repavimentación de la Ruta 7, una obra de 30,4 km entre Maipú y Guaymallén, financiada con Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.



El proyecto mejorará la seguridad vial, la conectividad y los tiempos de circulación, impulsando el… pic.twitter.com/48MuRbJLyj — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 28, 2025

Una obra estratégica para la movilidad del Gran Mendoza

El mandatario detalló que la repavimentación de la Ruta 7 se enmarca en un plan integral de movilidad y desarrollo logístico que incluye la variante San Roque, la modernización del Acceso Este, la descentralización de tramos urbanos y el tren de cercanías del Este. “Habrá molestias, sí, pero el beneficio es mayor en seguridad, tiempos de viaje y desarrollo urbano. Vamos a cuidar los plazos para que se note rápido”, afirmó Cornejo.

El proyecto contempla una renovación completa de la carpeta asfáltica, la reconstrucción de banquinas y bases, y una nueva señalización vial horizontal y vertical. Se financiará con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, recuperados por Mendoza tras años de perjuicios económicos.

Inversión provincial y coordinación con municipios

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, explicó que los recursos para estas obras provienen de los 1.023 millones de dólares acreditados por Nación. “Pasamos de 350 a 1.023 millones de dólares y los estamos invirtiendo en impacto productivo. Este tramo lo usa el 95% de los mendocinos: estamos invirtiendo de Mendoza para Mendoza”, subrayó.

El anuncio contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, la subsecretaria Marité Badui y los intendentes Matías Stevanato (Maipú) y Marcos Calvente (Guaymallén).

Tramo Maipú: 18,8 km de autopista renovada

El primer frente de obra se desarrollará entre calle Lamadrid y Arturo González, en Maipú, con una extensión de 18,8 kilómetros. La subsecretaria Marité Badui explicó que se dividirá en dos contratos independientes, con calle Cervantes como punto de referencia, para acelerar los tiempos de ejecución.

Inversión de Mendoza para Mendoza.

El Acceso Este, utilizado por el 95% de los mendocinos, será renovado en el tramo comprendido entre el río Mendoza y el Nudo Vial. Hoy publicamos los pliegos preliminares para su consulta, paso previo al llamado a licitación que permitirá una… pic.twitter.com/LZt9od30SG — Natalio Mema (@NatalioMema) October 28, 2025

El intendente Matías Stevanato destacó el impacto del proyecto: “Es un reclamo histórico. Agradezco que, más allá de las diferencias políticas, la Provincia y el Municipio trabajen en equipo. Vamos a cofinanciar colectoras y ordenar accesos para los vecinos”.

La inversión estimada para este tramo supera los 40 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Tramo Guaymallén: ampliación y nuevos puentes

La segunda etapa se extenderá 11,6 kilómetros entre la Avenida Gobernador Videla y Arturo González, en Guaymallén. Se ampliarán los carriles, se ensancharán los puentes Ponce y Pescara y se construirán tres cruces elevados (Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y Urquiza), para restablecer la conexión Norte–Sur del departamento.

El intendente Marcos Calvente advirtió sobre el impacto temporal del proyecto: “Entre El Cóndor y el Nudo Vial circulan 200 mil autos por día si se suma el acceso Sur. Vamos a tener que derivar tránsito por calles internas y pedimos paciencia: esta ruta fue un muro para Guaymallén y hoy estamos recomponiendo conectividad”.

La inversión total en esta etapa superará los 70.500 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 30 meses.