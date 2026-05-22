El Gobierno le lanzó un salvavidas a PAMI, mientras aún preocupa la falta de vacunas para este invierno

El Gobierno nacional oficializó una transferencia extraordinaria de $580.000 millones para el PAMI, con el objetivo de reforzar el funcionamiento del organismo y cubrir compromisos financieros vinculados a prestaciones médicas y provisión de remedios. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y Finanzas.

Según se detalló en la normativa, la asistencia busca afrontar pagos pendientes con proveedores y prestadores de servicios, en un contexto marcado por denuncias de afiliados sobre demoras en la entrega de medicamentos y complicaciones en la atención. Desde el Ejecutivo reconocieron que el organismo atraviesa una “situación económica compleja” que requiere apoyo adicional para sostener sus operaciones.

La partida será instrumentada a través de una ampliación en la emisión de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos, conocidas como LECAPS, con vencimientos previstos entre julio y septiembre. El esquema permitirá inyectar recursos de manera progresiva para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

La decisión llega en medio de crecientes cuestionamientos al servicio del PAMI y reclamos por interrupciones en tratamientos y dificultades para acceder a medicamentos esenciales, una problemática que afecta principalmente a jubilados y pensionados afiliados al organismo.