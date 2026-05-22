Search
Instagram Facebook Twitter
pami
jubilados

El Gobierno le lanzó un salvavidas a PAMI, mientras aún preocupa la falta de vacunas para este invierno

La Nación aprobó una asistencia financiera extraordinaria para el PAMI en medio de reclamos por demoras y dificultades en la atención.

El Gobierno nacional oficializó una transferencia extraordinaria de $580.000 millones para el PAMI, con el objetivo de reforzar el funcionamiento del organismo y cubrir compromisos financieros vinculados a prestaciones médicas y provisión de remedios. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y Finanzas.

Según se detalló en la normativa, la asistencia busca afrontar pagos pendientes con proveedores y prestadores de servicios, en un contexto marcado por denuncias de afiliados sobre demoras en la entrega de medicamentos y complicaciones en la atención. Desde el Ejecutivo reconocieron que el organismo atraviesa una “situación económica compleja” que requiere apoyo adicional para sostener sus operaciones.

La partida será instrumentada a través de una ampliación en la emisión de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos, conocidas como LECAPS, con vencimientos previstos entre julio y septiembre. El esquema permitirá inyectar recursos de manera progresiva para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

La decisión llega en medio de crecientes cuestionamientos al servicio del PAMI y reclamos por interrupciones en tratamientos y dificultades para acceder a medicamentos esenciales, una problemática que afecta principalmente a jubilados y pensionados afiliados al organismo.

ETIQUETAS:

pensionadosPAMIdeudasJubiladosMendoza

+ Noticias

jubilados

El Gobierno le lanzó un salvavidas a PAMI, mientras aún preocupa la falta de vacunas para este invierno

Por: Redacción NDI

alumbrado público

Tupungato avanza con nuevas luminarias LED en rutas y calles clave

Por: Redacción NDI

Cuándo sería

Crece la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina: los detalles

Por: Agustin Zamora

frío

GNC: siete estaciones mendocinas ya registran problemas de suministro

Por: Redacción NDI

investigación

La defensa de las jugadoras pidió cerrar la causa por los abusos en el Club Alemán

Por: Redacción NDI

informe

Los jóvenes mendocinos ponen a la economía por encima de la grieta y el patriotismo

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter