El Gobierno le descontará el día a los estatales que adhieran al paro de la CGT

En la previa del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno de Javier Milei endureció su postura y anunció que se descontará el día de sueldo a los trabajadores de la administración pública nacional que adhieran a la medida.

La decisión, confirmada por fuentes oficiales de la Casa Rosada, apunta a desalentar la participación en la huelga de 24 horas que rechaza el proyecto de reforma laboral que será tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde el Ejecutivo remarcaron que “día no trabajado, día no pagado”, en línea con criterios ya aplicados en paros anteriores.

Una jornada clave en el Congreso

La medida de fuerza fue convocada para coincidir con el debate parlamentario de la reforma, previsto para este jueves 19 de febrero. A diferencia de otras ocasiones, la CGT no convocó a una movilización masiva al Congreso, sino que optó por una paralización total de actividades a nivel nacional.

Desde el oficialismo sostienen que la decisión de descontar el día responde a criterios de orden administrativo y austeridad fiscal. En cambio, desde la central obrera argumentan que la protesta es una herramienta legítima frente a cambios que consideran regresivos en materia laboral.

El transporte, eje central del impacto

Uno de los factores que podría amplificar el alcance del paro es la adhesión de los gremios del transporte. La La Fraternidad (trenes), la Unión Tranviarios Automotor (colectivos) y sindicatos aeronáuticos confirmaron su participación.

Sin servicios de transporte público, la circulación se vería fuertemente limitada en gran parte del país, lo que podría afectar incluso a quienes no adhieran voluntariamente al paro pero dependan de esos medios para trasladarse a sus lugares de trabajo.

El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, sostuvo que la medida responde a lo que consideran restricciones al derecho a la protesta y defendió la huelga como una herramienta central del movimiento obrero.

Los puntos en discusión

El conflicto se intensificó tras la incorporación de un artículo en el proyecto de reforma que propone cambios en el pago de salarios durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Además, la CGT expresó su rechazo a:

Las limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales.

Las modificaciones en el esquema de indemnizaciones.

La implementación del “banco de horas” y cambios en el régimen de vacaciones.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que, además de adherir al paro, realizará una movilización al Congreso durante el debate.