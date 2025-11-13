Search
poder ejecutivo

El Gobierno le cerró la puerta a Ampros: rechazaron su reclamo contra las paritarias docentes

El Ejecutivo provincial desestimó el pedido del gremio de profesionales de la salud que buscaba anular los acuerdos firmados con el SUTE.

El conflicto sindical volvió a encender tensiones en Mendoza. El Gobierno provincial rechazó formalmente el recurso jerárquico presentado por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), que había impugnado las actas paritarias firmadas entre el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Dirección General de Escuelas en noviembre de 2023.

La decisión quedó plasmada en el Decreto N.º 2346, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro de Gobierno, Natalio Mema. Con esta resolución, el Poder Ejecutivo provincial le pone fin a la vía administrativa del reclamo de Ampros, que ahora solo podría insistir a través del fuero judicial.

El reclamo de los profesionales de la salud apuntaba a que los acuerdos paritarios docentes incluían a trabajadores del ámbito sanitario que cumplen funciones en instituciones educativas, situación que el gremio consideró irregular. En su presentación, Ampros solicitó la nulidad de las actas y denunció “prácticas desleales” durante el proceso de negociación.

Sin embargo, el decreto oficial sostiene que la Subsecretaría de Trabajo y Empleo carece de competencia para declarar nulo un acuerdo paritario o evaluar la validez de una ley provincial, en este caso la Ley N.º 9508, que ratificó el convenio con el SUTE. El texto remarca que solo el Poder Judicial puede resolver planteos de inconstitucionalidad o validez legal de una norma vigente.

Además, el Gobierno aclaró que los acuerdos rubricados por el SUTE fueron realizados dentro del ámbito educativo, donde ese sindicato posee personería gremial y legitimidad para negociar. Si bien se reconoce que puede haber profesionales de la salud desempeñando tareas en escuelas, esa coincidencia no invalida los convenios docentes, aunque se deja abierta la posibilidad de ajustar situaciones específicas en otras instancias de negociación sectorial.

Paritariassaludsutedocentesampros

