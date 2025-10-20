El Gobierno le bajó el tono a Donald Trump tras su dura frase sobre Argentina

El vocero presidencial, Manuel Adorni, restó importancia este lunes a las lapidarias declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien describió la situación de Argentina como la de un país que “lucha por su vida”.

“Decimos que estamos en un momento complicado, falta mucho por recorrer, pero hay que entender el contexto, a quién se lo dijo. Imaginate que si estamos muriendo jamás aprobarían una ayuda financiera”, expresó Adorni en declaraciones a un canal de streaming, al ser consultado por los dichos del mandatario norteamericano.

Por su parte, Trump había afirmado durante el fin de semana, a bordo del Air Force One, que su gobierno evalúa volver a comprar carne vacuna argentina, una medida que podría beneficiar al sector agropecuario, aunque acompañó ese anuncio con un diagnóstico tajante: “Están muriendo. No tienen dinero, no tienen nada”.

"Lo que dijo Trump es razonable en el contexto que lo hizo"



Manuel Adorni se refirió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, afirmó que "todo se usa" para que el oficialismo "llegue de la peor manera al domingo" y remarcó: "Él demostró un apoyo incondicional". pic.twitter.com/d6ktRZwDIZ — Corta (@somoscorta) October 20, 2025

Según fuentes del entorno de Trump citadas por Noticias Argentinas, el líder republicano destacó su buena relación con el presidente argentino y justificó la posibilidad de un paquete de ayuda financiera de 40.000 millones de dólares, pero también cuestionó los lazos comerciales de Argentina con China.

“Nosotros rescatamos a Argentina por 40.000 millones de dólares, ellos le venden soja a China, nuestros agricultores no obtienen nada”, declaró Trump, evidenciando las tensiones internas que genera el respaldo financiero en su país.

Adorni, por su parte, recordó que el propio Gobierno argentino reconoce las dificultades actuales, pero enfatizó que el país “sigue avanzando” y que el escenario actual es preferible al de años anteriores, marcado por “una inflación del 200 por ciento y el desorden del kirchnerismo”.

Con estas declaraciones, el Ejecutivo argentino buscó bajar el tono del cruce diplomático y transmitir tranquilidad frente al impacto que generaron las palabras del mandatario estadounidense en los mercados internacionales y en la opinión pública local.