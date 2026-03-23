El Gobierno larga capacitaciones para alistar a los proveedores de empresas mineras

La Dirección de Minería de Mendoza pondrá en marcha el próximo 10 de abril el ciclo de encuentros “+ Capacidad Local”, una iniciativa destinada a “fortalecer a los proveedores mendocinos vinculados a la cadena de valor minera. La propuesta reunirá a 49 expositores en diez jornadas quincenales que se desarrollarán hasta agosto”.

El programa, impulsado por el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, se presenta como una herramienta estratégica para acompañar el proceso de transformación del sector minero en la provincia, con foco en la innovación, la profesionalización empresarial y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Las capacitaciones se realizarán los viernes, de 10 a 15, bajo un formato itinerante que recorrerá distintos espacios de la provincia. El puntapié inicial tendrá lugar en la Universidad Nacional de Cuyo, mientras que las sedes de los encuentros posteriores serán informadas previamente a los inscriptos por correo electrónico.

A lo largo de las diez jornadas, los participantes podrán acceder a contenidos vinculados con sostenibilidad, gestión empresarial, innovación tecnológica, financiamiento y desarrollo de nuevos mercados. En ese sentido, el ciclo busca consolidar un entramado productivo más competitivo, capaz de integrarse a las exigencias actuales de la industria minera.

La iniciativa cuenta además con la participación de organismos e instituciones clave del ecosistema local, como Impulsa Mendoza, Fundación Plan Pilares y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación de Mendoza, junto a universidades, cámaras empresariales y consultoras especializadas.

El ciclo “+ Capacidad Local” se estructura en torno a tres ejes temáticos considerados estratégicos. El primero, gestión estratégica y sostenibilidad, abordará contenidos vinculados a estándares internacionales, gestión ambiental, compliance, liderazgo y bienestar laboral.

El segundo eje estará centrado en el ecosistema de innovación y tecnología, con foco en la transformación digital, el uso de datos, la inteligencia artificial y la eficiencia energética aplicada a la minería. Por último, el tercer eje estará dedicado al financiamiento y nuevos mercados, con herramientas orientadas a la inversión, la internacionalización de empresas y el desarrollo de proveedores.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca convencer a todos de que hay una base productiva sólida y preparada para acompañar el crecimiento de la actividad minera, promoviendo el desarrollo local y la generación de empleo calificado. Para conocer la programación completa, haga clic AQUÍ.