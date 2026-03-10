El Gobierno lanzó un plan de capacitación digital con aval internacional: quiénes pueden participar

El Gobierno un ambicioso esquema de formación tecnológica que busca elevar los estándares de empleabilidad en la provincia. A través de una alianza estratégica entre las carteras de Producción y de Gobierno, el Ejecutivo puso en marcha un programa de aprendizaje en habilidades digitales que destaca por un diferencial competitivo: la certificación de validez internacional.

Este movimiento busca responder a la creciente demanda del sector IT, donde las validaciones de gigantes globales suelen ser el requisito excluyente para acceder a puestos de alta remuneración.

Inversión y sostenibilidad del proyecto

El programa cuenta con un respaldo financiero de $750.000.000, gestionados mediante el Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento de Empleo. La estructura de fondos se divide en dos etapas para asegurar su continuidad:

Fase inicial: Un desembolso de $337.500.000 correspondientes al presupuesto actual.

Proyección 2026: Una partida ya autorizada de $412.500.000 para garantizar que la formación no se interrumpa el próximo año.

Formación para el sector público y la ciudadanía

Si bien uno de los pilares del decreto es la modernización de la Administración Pública (tanto provincial como municipal), el alcance de la norma es inclusivo. El beneficio se extiende a la ciudadanía en general, permitiendo que cualquier mendocino pueda acceder a herramientas técnicas de vanguardia.

Con esta doble vía, el Estado busca mejorar la eficiencia en la gestión de sus propios procesos y, en paralelo, dotar a los ciudadanos de habilidades que faciliten su inserción en mercados laborales externos o empresas locales de base tecnológica.

La operatividad de los recursos estará bajo la órbita de Mendoza Fiduciaria S.A., garantizando que el capital se aplique exclusivamente a los fines pedagógicos y técnicos previstos.

El acuerdo, rubricado por los ministros Rodolfo Vargas (Producción) y Natalio Mema (Gobierno e Infraestructura), anticipa una agenda de inscripciones que será publicada en las próximas semanas.