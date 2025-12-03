El Gobierno irá a la Justicia contra los antimineros que vandalizaron la Ciudad

El Gobierno mostró su malestar contra los grupos que se manifestaron en rechazo al proyecto minero San Jorge, calificando sus acciones de “violencia” y anunciando que presentará acciones ante la Justicia por los actos vandálicos registrados este martes en el microcentro.

Este incidente ocurre en un contexto de expectativa, a la espera de la reunión plenaria de comisiones del Senado provincial para emitir dictamen sobre un paquete de leyes mineras.

A través de la red social X, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, difundió fotografías del centro de la capital mendocina que muestran diversas pintadas con la consigna “el agua no se negocia”.

“Anoche, en la marcha, algunos grupos antimineros eligieron la violencia y vandalizaron el microcentro. Dañaron bienes públicos que son de todos”, señaló la ministra Rus en su publicación.

La funcionaria agregó que el gobierno denunciará los hechos ante el Ministerio Público Fiscal y solicitará la reparación inmediata de los espacios públicos afectados, reafirmando su compromiso de “cuidar la ciudad y garantizar el respeto entre todos”.

La manifestación del martes fue convocada por organizaciones antimineras y asambleas en defensa del agua, originalmente en el kilómetro cero, para expresar su rechazo al proyecto San Jorge, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y será tratado en el Senado la próxima semana.

La concentración se transformó en una movilización que recorrió el microcentro y concluyó en la Legislatura. Con pancartas, banderas y cánticos, los manifestantes expresaron su férrea oposición a la iniciativa. La convocatoria se extendió por varias horas y finalizó en la Plaza Independencia, donde se ofrecieron discursos y se leyó un documento reiterando la negativa a la actividad minera.