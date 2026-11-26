El Gobierno formalizó una ampliación presupuestaria de casi $ 25 mil millones para asegurar el flujo de pagos y la continuidad de las obras en la Ruta Provincial N° 82, en el tramo comprendido entre la Rotonda Gobernador Ortiz y Cacheuta.

La medida quedó plasmada en el decreto 2533, que habilita el uso de recursos provenientes del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial ante la insuficiencia del financiamiento internacional originalmente previsto.

De acuerdo con los fundamentos de la norma, la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.) advirtió que los fondos del Contrato de Préstamo BID no resultaban suficientes para concluir el Tramo III del corredor.

Frente a ese escenario, y tras un pedido de la Dirección Provincial de Vialidad para evitar interrupciones en la cadena de pagos, el Ejecutivo resolvió cubrir el financiamiento restante con los recursos del resarcimiento industrial (regulados por el Decreto N° 2070/24).

Un respaldo total de más de USD 47,6 millones

El incremento presupuestario ejecutado en el Ejercicio 2026 forma parte de un esquema financiero mayor destinado específicamente a esta obra vial. Según consta en el expediente administrativo, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial solicitó y obtuvo el visto bueno de Mendoza Fiduciaria S.A. para comprometer hasta USD 47.622.308,88 del fideicomiso.

Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que la finalización de los tramos II y III de la RP N° 82 resulta estratégica para la matriz productiva y turística de Mendoza.

En términos contables, el Artículo 1° del decreto 2533 modifica el Presupuesto de erogaciones vigente del Ejercicio 2026 incrementando en $24.584.236.089,05 tanto las erogaciones y recursos reales como las erogaciones y recursos figurativos, impactando directamente en las partidas correspondientes al Financiamiento 398 de la Dirección Provincial de Vialidad.