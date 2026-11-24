El Gobierno nacional insistió que un eventual ajuste en el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 nominales está sujeto al sostenimiento del equilibrio fiscal.

Asimismo, precisó que esta ayuda alcanza a un universo de 4.768.749 jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo o sumas inferiores.

Este bono que permanece congelado desde enero de 2024 se paga en forma mensual junto con los haberes ordinarios, los cuales se actualizan conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

“El refuerzo previsional destinado a los beneficiarios de menores ingresos es una prestación de carácter extraordinario, no contributiva y de naturaleza asistencial, concebida para atender situaciones coyunturales. Conforme a su diseño normativo, no integra el haber previsional ni se encuentra alcanzado por el régimen de movilidad”, señaló el Gobierno.

La postura oficial fue comunicada por la Jefatura de Gabinete de Ministros en el marco de sus informes de gestión ante el Congreso de la Nación, a través de las respuestas remitidas por el Ministerio de Capital Humano.

En el documento remitido a las Cámaras legislativas, el Gabinete subrayó el criterio de sustentabilidad que rige las decisiones del área presupuestaria.

“La determinación de su monto, continuidad o eventual modificación debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos, condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional”, remarcó el Palacio de Hacienda en la fundamentación de las partidas previstas.