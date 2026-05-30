El Gobierno impulsa una nueva Ley de Sociedades: qué cambia y por qué podría impactar en las empresas

El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, una de las normas que regula cómo se crean y funcionan las empresas en Argentina.

Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la iniciativa apunta a modernizar el régimen actual, reducir burocracia y otorgar mayor libertad a las empresas para desarrollar distintas actividades económicas.

Aunque el texto definitivo aún no ingresó al Parlamento, el Gobierno adelantó algunos de los principales cambios que busca incorporar.

LEY DE SOCIEDADES. Como indica el Jefe de Gabinete @madorni, el presidente @JMilei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos… https://t.co/mYGOIAYhDB — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 29, 2026

¿Qué es una sociedad?

Una sociedad es una estructura legal que permite a una o más personas desarrollar una actividad económica bajo una empresa. Es la figura que utilizan comercios, industrias, emprendimientos y grandes compañías para operar formalmente.

Actualmente, las sociedades deben cumplir una serie de requisitos vinculados a su constitución, objeto social, administración y registración, establecidos por la Ley 19.550.

Uno de los cambios clave: más libertad para las empresas

Uno de los puntos centrales de la reforma es eliminar las limitaciones sobre el llamado “objeto social”.

En términos simples, hoy muchas empresas deben especificar claramente a qué actividad se dedicarán y, si quieren incorporar nuevos negocios, suelen tener que realizar modificaciones administrativas.

La propuesta permitiría que una misma sociedad pueda desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que estén relacionadas entre sí. Por ejemplo, una empresa podría dedicarse al comercio, la tecnología y los servicios profesionales bajo una misma estructura societaria.

Según el Gobierno, esto otorgará mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios económicos y a nuevas oportunidades de negocio.

Menos trámites y menos costos

Otro de los objetivos del proyecto es simplificar los procedimientos para constituir y administrar sociedades.

La administración de Javier Milei sostiene que muchas exigencias actuales generan costos y demoras que desalientan la inversión y la creación de nuevas empresas. Por eso busca avanzar en un esquema con menos requisitos formales y mayor digitalización de los procesos.

La iniciativa se enmarca en una serie de medidas impulsadas por el Gobierno para reducir regulaciones y facilitar la actividad privada.

¿Qué impacto podría tener?

Para quienes buscan emprender o crear una empresa, la reforma podría traducirse en trámites más simples y menores costos administrativos.

También podría beneficiar a compañías ya existentes que quieran expandirse hacia nuevas actividades sin necesidad de modificar constantemente sus estatutos societarios.

Desde el Gobierno sostienen que estas medidas ayudarán a atraer inversiones y generar un entorno más competitivo para los negocios. Sin embargo, como ocurre con toda reforma de este tipo, el proyecto deberá ser debatido en el Congreso y podría sufrir modificaciones antes de convertirse en ley.

Lo que viene

El proyecto forma parte de un paquete de reformas que el Ejecutivo prevé enviar al Parlamento durante las próximas semanas. Una vez ingresado, deberá ser analizado en comisión y luego debatido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Por ahora, la iniciativa genera expectativa en sectores empresariales y profesionales vinculados al derecho comercial, que esperan conocer la letra fina de una reforma que promete cambiar reglas vigentes desde hace décadas.