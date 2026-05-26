El Gobierno impulsa una ley para regular el lobby y transparentar reuniones con funcionarios

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca regular por primera vez de manera integral la actividad de lobby —o “gestión de intereses”— en la administración pública nacional y en el Poder Legislativo. La iniciativa apunta a transparentar las reuniones, contactos y gestiones que realizan empresas, consultoras, cámaras empresarias y distintos sectores ante funcionarios y legisladores para influir en decisiones del Estado.

El proyecto, denominado “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, crea un registro público y obligatorio para todas las personas físicas o jurídicas que pretendan intervenir en decisiones vinculadas a leyes, contrataciones, subsidios, habilitaciones, decretos o designaciones oficiales. La base de datos será digital, gratuita y de acceso público.

Según trascendió del texto enviado por el Ejecutivo, quienes ejerzan tareas de lobby deberán informar a quién representan, qué intereses defienden, qué funcionarios contactan y qué objetivos persiguen. Además, los funcionarios públicos alcanzados por la norma deberán reportar periódicamente las reuniones y gestiones recibidas.

La propuesta también prevé sanciones penales y administrativas para quienes intenten influir sobre decisiones estatales sin cumplir con los requisitos de transparencia establecidos en la ley. El objetivo oficial es diferenciar la actividad legítima de representación de intereses del tráfico de influencias o las negociaciones informales.

Qué impacto podría tener en Mendoza

El proyecto abre interrogantes sobre cómo impactaría en provincias con fuerte presencia de sectores regulados y grandes inversiones, como Mendoza. La minería, el petróleo, la obra pública, la energía y el desarrollo inmobiliario son algunas de las actividades donde habitualmente existen gestiones ante organismos estatales y legisladores.

La iniciativa además se suma a otros intentos legislativos que desde hace años buscan regular el lobby en Argentina. Actualmente existe un esquema parcial de publicidad de audiencias dentro del Poder Ejecutivo, pero distintos especialistas señalan que no alcanza para transparentar toda la actividad de influencia sobre decisiones públicas.

El proyecto forma parte de un paquete legislativo impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que también incluye iniciativas vinculadas al “Super RIGI”, ludopatía y modificaciones al etiquetado frontal.