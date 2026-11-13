El Gobierno frenó los descuentos sindicales a favor de ATE para enfermeros afiliados a Ampros

Por disposición judicial, el Gobierno oficializó este viernes la suspensión de los descuentos sindicales destinados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que se aplicaban sobre los sueldos de los licenciados en Enfermería afiliados a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros).

La medida quedó plasmada en el decreto 2185 y rige para todos los trabajadores encuadrados en el Régimen Salarial 27, según señala Mendoza Post.

El freno a las retenciones responde a una medida cautelar dictada por la Segunda Cámara del Trabajo en el marco de un planteo judicial iniciado por Ampros contra la Provincia. El tribunal ordenó al Estado abstenerse de descontar las denominadas “contribuciones solidarias” a los profesionales afiliados a ese gremio mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El origen de la disputa

El conflicto se remonta a las paritarias de fines de 2024. En diciembre de ese año, se homologó un acuerdo salarial que fijó un aporte solidario equivalente al 3% del salario bruto —dividido en dos cuotas del 1,5% aplicadas en los haberes de diciembre de 2024 y enero de 2025— a favor de ATE. La cláusula alcanzaba incluso a trabajadores afiliados a otros sindicatos que no habían suscripto el convenio.

A raíz de esta situación, un licenciado en Enfermería afiliado a Ampros inició un reclamo administrativo para exigir el cese inmediato de los descuentos hacia un gremio al que no pertenecía y pedir el reintegro del dinero ya retenido. Aunque el Ministerio de Salud y Deportes había desestimado el planteo en una primera instancia, el posterior fallo de la Segunda Cámara del Trabajo obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás.

En la resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial hizo lugar de forma parcial al recurso del trabajador: si bien garantizó que no se practicarán nuevas retenciones mientras siga en pie la orden judicial, rechazó reintegrar los montos descontados entre diciembre de 2024 y enero de 2025.

Desde el Ejecutivo sostuvieron la validez legal de aquellos cobros realizados tras la homologación paritaria, aunque acataron la restricción impuesta por la Justicia para evitar nuevos descuentos a los profesionales alcanzados.