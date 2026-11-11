El Gobierno fijó los nuevos montos para el DNI: cuánto costará sacarlo o renovarlo

El Ministerio del Interior, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), oficializó un nuevo esquema tarifario para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y servicios asociados. La medida fue formalizada mediante la Resolución 151/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, fijando el valor inicial de la Unidad Arancelaria Documental (UAD) en $1.000.

La novedad de este marco regulatorio es la implementación de una fórmula de ajuste automático: las tarifas se recalcularán semestralmente tomando como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta forma, el costo de los trámites migratorios e identificatorios acompañará de forma periódica la evolución del nivel general de precios.

Cuadro tarifario: cuánto costará sacar o renovar el DNI

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro, la tarifa base para la obtención del DNI regular se ubicó en $20.000. Este monto se aplicará tanto a las actualizaciones obligatorias de la infancia y adolescencia como a las renovaciones por extravío, deterioro o cambio de domicilio.

Los valores fijados para la documentación de ciudadanos argentinos dentro del país son los siguientes:

Primer DNI para recién nacidos (0 a 6 meses): sin costo (gratuito).

DNI regular (Renovaciones, cambio de domicilio, rectificación de datos o carta de ciudadanía): $20.000.

Actualización obligatoria (5 a 8 años y 14 años): $20.000.

DNI Exprés: $52.000.

DNI 24 Horas: $82.000.

DNI al instante (en centros habilitados): $114.000.

Para el caso de ciudadanos extranjeros radicados en el país, el arancel general para la primera identificación, actualizaciones y nuevos ejemplares se fijó en $40.000.

Asimismo, la resolución contempla tarifas especiales para gestiones complementarias: las copias autenticadas de expedientes oscilarán entre $10.500 y $11.500, mientras que las pericias documentales forenses ascenderán a $19.500 ($10.500 en el caso de informes simples).

Mecanismo de ajuste y entrada en vigencia

Según especifica la norma, los precios resultantes de las actualizaciones semestrales se redondearán siempre al múltiplo de $500 más cercano (a excepción de los servicios digitales de validación de identidad). El cuadro completo y el valor actualizado de la UAD estarán permanentemente disponibles para consulta pública en el portal oficial Argentina.gob.ar.